Готовые прийти на помощь

В Санкт-Петербурге с июля заработала служба «социальных участковых». Это пилотный проект - первый в России, который, возможно, после опыта Северной столицы распространится на всю страну.

Что это такое? По сути, он отражает принцип одного окна, чем-то напоминает МФЦ, только социального характера. Здесь ответят на все вопросы, касающиеся социального обслуживания, которое может предоставляться на дому, в полустационарной или стацио- нарной форме. К примеру, если раньше людям, которые обращаются за соцпомощью, требовалось сначала пойти в администрацию, потом в социальные службы и обратно, то сейчас этот путь сокращен вдвое. При сопровождении специалиста многие проблемы решаются быстрее, так как есть возможность запросить некоторые необходимые документы, используя межведомственное взаимодействие. В бюро «социальных участковых» подскажут, что необходимо именно вам, в какие социальные организации нужно пойти, какие документы для этого требуются.

КТО ТАКОЙ «СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»?

Это специалист, который обладает широким профилем знаний по вопросам социального обслуживания разных категорий граждан. Он сам принимает решение, если видит, что нужна неотложная помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Думаете, если структура новая, люди в нее еще не обращаются? Ничего подобного - идут с первого дня ее работы.

- За три с половиной месяца обратилось более 82 500 человек, - приводит данные директор Центра организации социального обслуживания Тамара Бондаренко. - Более чем 30 тысячам специалисты разработали индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Более 8300 горожан обратилось за мероприятиями по сопровождению. Да, есть случаи отказа, когда люди не признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Таких всего 49 человек. Однако это не значит, что эти люди не смогут потом обратиться за помощью. В жизни чего только не случается.

Думаете, если структура новая, люди в нее еще не обращаются? Ничего подобного – идут с первого дня ее работы. Фото предоставлено Центром организации социального обслуживания.

Служба «социальных участковых» в Петербурге - это тринадцать районных бюро, пять из них - межрайонные: Адмиралтейского и Центрального, Василеостровского и Петроградского, Кронштадтского и Курортного, Колпинского и Пушкинского, Кировского и Московского районов, остальные восемь - районные (Невского, Фрунзенского, Калининского, Красногвардейского, Приморского, Петродворцового, Красносельского, Выборгского). С нового года запланировано расширение до восемнадцати бюро.

В районных бюро работают 160 специалистов. «Социальные участковые» внимательно изучат каждую конкретную ситуацию, подберут форму обслуживания, оформят индивидуальную программу и представят полную информацию об организациях, которые будут оказывать социальные услуги. Обратиться в службу можно по телефону горячей линии, а также на телефонный номер каждого бюро. С начала работы службы по телефону обратились 13 970 человек. Иногда люди консультируются не только для себя, но и для своих родственников или знакомых.

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ В КОМПЛЕКСЕ

- У нас была одна история: молодой человек, который навещал свою родственницу в больнице, разговорился с пожилым соседом по палате. Выяснилось, что дедушка после ДТП получил серьезные травы, вынужден быть под наблюдением врачей. Но он переживал не за себя, а за свою супругу, потому что не может быть с ней рядом. Она лежачая больная, за ней некому ухаживать, - рассказала начальник межрайонного бюро Московского и Кировского района Ольга Блохина. - Парень позвонил в нашу службу, и тут уже подключились специалисты. Ситуация сложная, был целый комплекс проблем, но все удалось решить, и очень быстро.

По просьбе пенсионеров специалисты службы «социальных участковых» составили индивидуальную программу для пожилой женщины, подобрали учреждение - пансионат для пожилых людей, где она могла бы обслуживаться, пока ее муж находится в больнице, помогли оформить все необходимые справки и организовать ее перевозку в учреждение. После выписки дедушки из больницы для него также была оформлена программа обслуживания. И вот сейчас оба супруга находятся в одном учреждении. Да, проживание в пансионате не бесплатное, однако оно стоит не баснословных денег. Организация-поставщик произвела расчет исходя из дохода семьи.

- К слову, это еще не все, - продолжает Ольга. - В процессе работы выяснилось, что у одиноких пенсионеров не было родных: сын погиб, а документы пожилых людей находятся у посторонних людей, которые иногда приходили помочь. Документы удалось вернуть, однако ситуация показалась неоднозначной.

После окончания срока пребывания пожилой пары в пансионате «социальные участковые» продолжат свою работу по сопровождению и, если потребуется, составят следующий план обслуживания.

НА ЗАМЕТКУ

К слову, о мошенничестве. Большая часть людей, которая обращается в социальные службы, - это пожилые горожане. Самая незащищенная и доверчивая категория. Не раз бывали случаи, когда аферисты, представляясь соцслужащими, наведывались к одиноким пенсионерам и хотели их обмануть. Дабы избежать такого в Петербурге, своих подопечных в бюро решили предупредить: у настоящих «социальных участковых» есть своя атрибутика - серый платочек с красной и синей полосками, именной бейдж и удостоверение с печатью. Он есть у каждого работника службы. Не стесняйтесь попросить показать документы - это ваша безопасность! Кроме того, «социальный участковый» может прийти только по предварительной договоренности после обращения в службу.

У настоящих «социальных участковых» есть своя атрибутика: серый платочек с красной и синей полосками, именной бейдж и удостоверение с печатью.Фото: Маргарита РЫБАКОВА

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ

В зону ответственности «социальных участковых» попадают все, кто оказался в трудной жизненной ситуации: инвалиды, многодетные семьи, дети из неблагополучных семей, пожилые люди.

Услуга по признанию нуждаемости и разработке индивидуального плана обслуживания бесплатная.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

- Телефон горячей линии: 8 (812) 334-41-44.

- Центр организации социального обслуживания: 8 (812) 576-05-76.

- Адмиралтейский, Центральный районы: 8-931-326-05-25.

- Василеостровский, Петроградский районы: 8-931-327-41-42.

- Выборгский район: 8-931-327-61-46.

- Калининский район: 8-931-326-06-11.

- Кировский, Московский районы: 8-931-327-16-24.

- Колпинский, Пушкинский районы: 8-931-326-08-09.

- Красногвардейский район: 8-931-327-29-52.

- Красносельский район: 8 -931-327-49-87.

- Кронштадтский, Курортный районы: 8-931-326-17-64.

- Невский район: 8-931-326-00-67.

- Петродворцовый район: 8-931-326-05-57.

- Приморский район: 8-931-326-06-17.

- Фрунзенский район: 8-931-326-04-55.