Короны, ожерелья, звездочки и ели: Стало известно, как украсят Санкт-Петербург к Новому году и Рождеству

Первый снегопад, обрушившийся в воскресенье на Петербург и Ленобласть, напомнил о важном: скоро Новый год и Рождество Христово. В Смольном уже готовы встречать праздники во всеоружии. Украшения, которые целый год ждали своего часа, они достанут со дня на день.

ОГНЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Готовить Петербург к новогодним праздникам начнут уже 1 ноября. В списке у ответственных служб – 177 адресов. Все они засияют к 20 декабря.

Светящиеся тросы на проспекте Энгельса.

- Для украшения выбраны популярные места народных гуляний и праздничных мероприятий во всех районах города, - рассказывают в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ. - В этом году мы значительно увеличили объем оформления Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Невского, Приморского и Пушкинского районов.

Новые украшения на улице Федора Абрамова в районе Парнас.

Всего на проспектах, улицах и площадях Петербурга установят больше 3,5 тысяч элементов праздничного оформления (на 30 % больше, чем в прошлом году). В их числе - световые композиции фонарях, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, панно и на фасадах зданий.

Преобразится и Пискаревский проспект. Фото: предоставлено Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

Не забыли в Смольном и про главный символ праздника. Планируется установить 61 искусственную ель. Главная из них, высотой 25 метров, появится на Дворцовой площади. Во всей красе она предстанет перед жителями и туристами в декабре.

Елочка у метро "Пионерская". Фото: предоставлено Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

- Еще 16 елей высотой 20 метров и 45 елей высотой 14 и 8 метров, - уточнили в комитете.

ОЖЕРЕЛЬЯ И КОРОНЫ

Помимо старых объектов появятся 17 новых. Иллюминация озарит удаленные от центра города районы. В Выборгском украсят проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, на Парнасе - улицу Михаила Дудина и Федора Абрамова, в Шушарах – Первомайскую улицу.

Нарядная красавица на Первомайской улице обрадует жителей Шушар.

Еще больше новогодних огней зажгутся в районе «Семимостья». Популярный пешеходный маршрут станет еще красивее. Мост Декабристов и Крюкова канала предстанет в ярком световом обрамлении. По-новому заиграют Исаакиевская и Казанская площади. Окунуться в сказку помогут «летающие» звезды.

Таким будет мост Декабристов и набережная Крюкова канала.

Также изменится оформление Пулковского шоссе. Фонари украсят светящиеся ели. Порадует горожан и Володарский мост.

Так преобразится Володарский мост.

Ограждения окутает сверкающая конструкция в виде короны, инкрустированной снежинками. Похожая композиция разместится на Северной площади.

Северная площадь. Фото: предоставлено Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

На Семеновской площади деревья оденутся в гирлянды, а Приморский проспект примерит сказочной красоты ожерелья.

Нарядные деревья на Семеновской площади. Фото: предоставлено Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

Приморский проспект и его ожерелья.Фото: предоставлено Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

Создавать праздничную атмосферу будут не только световые конструкции, но две сотни плакатов. Они появятся на улицах Петербурга и в метро.

Сверкающие ели на Пулковском шоссе. Фото: предоставлено Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.

НА ЗАМЕТКУ

На оформление города потратят около 337 млн. рублей. Это на 7 % больше, чем в прошлом году.