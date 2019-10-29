Два человека погибли на судоремонтном заводе в Петербурге

Два человека погибли при ремонтных работах на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. ЧП произошло утром 29 октября. По предварительным данным, инцидент произошел при замене колеса на техническом транспорте.

- Около 9 часов утра во время ремонта погрузчика-контейнеровоза из-за избыточного давления произошел разрыв колеса. Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Оба - работники завода, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

После сообщения о ЧП на Канонерский остров прибыли все экстренные службы города. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту смертельного инцидента, повлекшего гибель двух человек проводится проверка.

О других пострадавших не сообщается. На самом судоремонтном заводе ситуацию никак не комментируют.