Алиса Фрейндлих крестила первую правнучку

Радостным событием с поклонниками в Instagram поделилась внучка легендарной актрисы Алисы Фрейндлих Анна Мышинская (в девичестве Тарасова). Два года она замужем за актером Алексеем Мышинским. Рассказывая о свадьбе, Анна признавалась, что они с мужем хотят иметь как минимум троих детей. Четыре месяца назад у пары родилась дочка. Девочка, которую назвали Соней, стала первым ребенком для Анны и Алексея. А для мамы Варвары Владимировны и бабушки Алисы Бруновны – Соня вторая внучка и правнучка. У сына и внука 26-летнего Никиты Владимирова есть сын.

Несколько недель назад Анна рассказала, как они с Алексеем отметили бумажную свадьбу

- Как можно отметить бумажную свадьбу? Какое развлечение для новоиспеченных родителей кажется самым невероятным приключением? Конечно же поход в кино. Сегодня первый раз оставили Соню прабабушке и бабушке, коленки тряслись, когда уходили, но дала себе обещание не писать им каждые пять минут... пока держусь

annatarasova Как можно отметить бумажную свадьбу? Какое развлечение для новоиспеченных родителей кажется самым невероятным приключением? Конечно же поход в кино Сегодня первый раз оставили Соню прабабушке и бабушке коленки тряслись, когда уходили но дала себе обещание не писать им каждые пять минут... пока держусь фильм длинный...))

Накануне Анна опубликовала фотографию и храма, где крестили Соню.

- По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца. Любимые прабабушки.

К слову, Соня младше своей легендарной прабабушки на 84 года. 8 декабря Алиса Фрейндлих отметит 85-летний юбилей.

Алиса Бруновна обожает своих близких. Внукам она разрешает называть себя просто по имени. По признанию Анны и Никиты, с ней можно поделиться любым секретом на личную тему. Тайна навсегда останется при ней, она не проговорится никому, даже своей дочке.