Алиса Фрейндлих крестила первую правнучку
Радостным событием с поклонниками в Instagram поделилась внучка легендарной актрисы Алисы Фрейндлих Анна Мышинская (в девичестве Тарасова). Два года она замужем за актером Алексеем Мышинским. Рассказывая о свадьбе, Анна признавалась, что они с мужем хотят иметь как минимум троих детей. Четыре месяца назад у пары родилась дочка. Девочка, которую назвали Соней, стала первым ребенком для Анны и Алексея. А для мамы Варвары Владимировны и бабушки Алисы Бруновны – Соня вторая внучка и правнучка. У сына и внука 26-летнего Никиты Владимирова есть сын.
Несколько недель назад Анна рассказала, как они с Алексеем отметили бумажную свадьбу
- Как можно отметить бумажную свадьбу? Какое развлечение для новоиспеченных родителей кажется самым невероятным приключением? Конечно же поход в кино. Сегодня первый раз оставили Соню прабабушке и бабушке, коленки тряслись, когда уходили, но дала себе обещание не писать им каждые пять минут... пока держусь
Накануне Анна опубликовала фотографию и храма, где крестили Соню.
- По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца. Любимые прабабушки.
К слову, Соня младше своей легендарной прабабушки на 84 года. 8 декабря Алиса Фрейндлих отметит 85-летний юбилей.
Алиса Бруновна обожает своих близких. Внукам она разрешает называть себя просто по имени. По признанию Анны и Никиты, с ней можно поделиться любым секретом на личную тему. Тайна навсегда останется при ней, она не проговорится никому, даже своей дочке.
ИСТОЧНИК KP.RU