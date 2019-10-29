«Питался людьми, собаками и кошками»: В Архангельске поймали «Ганнибала Лектора», который убил и съел трех человек

В Архангельске разворачивается настоящий сюжет голливудского триллера про "Ганнибала Лектора". Местные сыщики поймали живого прототипа криминального гения, который увлекался каннибализмом. В 2016 году в городе стали таинственно исчезать мужчины. На их поиски бросались полицейские и волонтеры. Но тех как след простыл. Позже на окраинах города находили изуродованные тела, опознать которые было невозможно. И лишь через год полиция вышла на след хладнокровного убийцы. Оказалось, что со всеми своими жертвами преступник расправлялся, чтобы позже их съесть.

- С марта 2016 года по март 2017 года мужчина для каннибализма убил трех знакомых мужчин, - рассказывают в СУ СКР по Архангельской области. - Всех жертв он резал ножом, когда те спали после вечеринки. После расправы обвиняемый расчленял тела и частично употреблял их в пищу. Остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы: протоку реки Волохница Исакогорского округа и озеро Бутыгино в округе Майская горка города Архангельска.

Мужчина показал, как убивал людей Фото: СКР

К слову, преступник не брезговал и мясом собак, кошек и птиц. Следователи признались, что раскрыть преступления и поймать убийцу было сложно. Ведь мужчины не числились пропавшими. Родственники одного из убитых считали, что мужчина просто уехал на заработки. У двух других попросту не было близких. Поэтому заявить о их пропаже было некому. Да и части найденных трупов были просто не пригодны для опознания.

Что больше всего поразило следователей, так это хладнокровие убийцы. например, после расправы над одним из приятелей, людоед попросту заселился в его квартиру. А маме своей жертвы говорил, что ее сын сдал ему квартиру, потому что уехал в другой город на работу.

- Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего, - объясняют силовики.

Сейчас ему грозит пожизненный срок Фото: СКР

Каннибала поймали с поличным. Он уже показал, как расправился с жертвами и где спрятал их останки.

- Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими, - делятся следователи.

Удивительно, но оказалось, что каннибал полностью вменяемый. Поэтому сейчас он предстанет перед судом. За убийства ему грозит пожизненный срок.