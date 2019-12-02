2019-12-01T13:13:27+03:00
Общество

Получить качественное образование через Интернет? Теперь это возможно!

Директор Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Светлана Калмыкова рассказывает о государственных образовательных инициативах
Сергей ВОЛЧКОВ
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Директор Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Светлана Владимировна Калмыкова. Фото из архива С.В. Калмыковой.Директор Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Светлана Владимировна Калмыкова. Фото из архива С.В. Калмыковой.
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В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ, свыше 120 образовательных организаций, где доступны более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это, прежде всего, расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

О том, что такое онлайн-курсы, что они дают тем, кто учится, и тем, кто учит, мы поговорили с директором Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Светланой Калмыковой.

- Светлана Владимировна, сегодня онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. С чем это связано и что дает тем, кто учится, и тем, кто учит?

- Онлайн-технологии сегодня охватывают практически все сферы жизни общества. Уже никому не кажется странным, когда, например, какая-нибудь бабушка держит в руках смартфон и что-то быстро там пишет. Согласитесь, было бы странно, если бы сфера образования осталась в стороне.

Какие перспективы это открывает? Для вузов - в первую очередь возможность получить студента из любого уголка мира. Для преподавателей - возможность заявить о себе, выйти, условно говоря, из замкнутого пространства университетской аудитории на внешний рынок. Есть множество примеров, когда человек создал онлайн-курс, успешно его поддерживает - и на всех больших конференциях и встречах его узнают именно по этому онлайн-курсу.

Студенты, да и в принципе не только студенты, благодаря онлайн-технологиям могут учиться, познавать новое в любое время. Пробовать какие-то новые формы обучения, выбирать курсы по своему уровню и интересам. Ну а все вместе это дает повышение качества образования.

- В 2017 году в России на государственном уровне утвержден проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». В чем его главная задача?

- Суть проекта - создание необходимых условий, инфраструктуры, подготовка кадров для внедрения цифровых технологий в образовательный процесс как можно большего количества учебных заведений. Серьезный и уверенный шаг к тому, чтобы онлайн-технологии в образовании стали обычным и привычным делом. В рамках проекта созданы система оценки качества онлайн-курсов и портал online.edu.ru, который служит ресурсом-агрегатором для онлайн-курсов, размещенных на десятках образовательных платформ.

Фото из архива С.В. Калмыковой.

Фото из архива С.В. Калмыковой.

Проект уже принес довольно существенные результаты - вузы, которые до этого были малоизвестны, создали свои онлайн-курсы с помощью Региональных центров компетенций. Те, кто никак не был связан с цифровой сферой, получили возможность попробовать и оценить плюсы, которые дают современные технологии. Те же, кто знал об онлайн-курсах, давно хотел ими заняться, но не имел достаточных знаний и навыков, соответственно эти знания и навыки обрели. То есть происходит активное вовлечение преподавателей в принципиально новые, современные формы организации учебного процесса. Это самое главное.

- Чем в рамках проекта занимаются Региональные центры компетенций?

- Таких центров по всей стране создано десять. Наш отвечает за Северо-Западный регион. Но по факту мы охватили не только его, но и Урал, Сибирь, Дальний Восток, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Казахстан и Беларусь. Причем инициатива в основном исходила от них - они узнали, что в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) хорошо развито онлайн-обучение, и выразили желание присоединиться к проекту.

Мы разрабатываем курсы повышения квалификации в сфере онлайн-обучения, проводим консультации, помогаем образовательным организациям разрабатывать и внедрять онлайн-курсы в их учебный процесс. Причем касается это не только вузов, но и школ, колледжей и даже детских садов!

- Есть ли уже какие-то серьезные результаты?

- Сейчас всё стало гораздо проще. За полтора года произошла определенная трансформация сознания, и онлайн-обучение стало не просто привычным, но, можно сказать, необходимым для многих делом. Приведу пример: с 2018 года мы сотрудничаем с Петровским колледжем. Вначале его представители были настроены пессимистично, они говорили, что внедрять онлайн-технологии сложно, что это требует серьезного изменения нормативной базы и вряд ли у них что-то получится. Сегодня вместе с нами колледж создал четыре больших онлайн-курса: три о построении индивидуальной карьеры и развитии индивидуальных навыков и еще один - по истории изобразительного искусства. Все они размещены на платформе online.edu.ru и пользуются популярностью у студентов. В мае, когда у нас была конференция по онлайн-образованию, представители Петровского колледжа выступали с кейсом, в котором делились опытом. Эта трансформация произошла всего за год!

Сайт Северо-Западного РЦКОО

Фото из архива С.В. Калмыковой.

Фото из архива С.В. Калмыковой.

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.

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