Протезирование зубов в Санкт-Петербурге: виды, особенности, адреса клиник

Мало кому в наше время удается сохранить все свои зубы на всю жизнь. Стоматологические заболевания, несвоевременное лечение, травмы - все это приводит к «пробелам» в улыбке. Удивительно, но некоторые жители Петербурга до сих пор считают, что если зуб болит – его проще вырвать. Между тем отсутствие хотя бы одного зуба уже влияет на наш внешний вид и даже здоровье всего организма. Поэтому, если жевать почти нечем, а улыбаться стыдно, пора задуматься о протезировании.

Протезирование зубов в Санкт-Петербурге делают сегодня во всех стоматологиях города - от бюгельных протезов до имплантов. Рассказываем, в каких клиниках Петербурга делают протезирование зубов и что важно знать перед процедурой.

Прежде чем отправиться на консультацию к врачу, предлагаем познакомиться с их особенностями и отличиями поближе. Это нужно для того, чтобы вы понимали, о чем говорит стоматолог, предлагая тот или иной вид протезирования. Очень сложно принимать решение, когда половину терминов и названий вы раньше попросту не слышали или считаете, что бюгельное протезирование – это примерно то же самое, что имплантация.

Начнем с того, что есть два вида протезирования зубов - съемное и несъемное. Каждый из них подразделяется еще на несколько вариантов восстановления улыбки. Довольно часто стоматологи Санкт-Петербурга рекомендуют комбинированное протезирование зубов, сочетающее конструкции обоих видов (съемного и несъемного).

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Нехватка даже одного зуба – повод как можно скорее заняться вопросом протезирования. Фото: freepik.

В любом случае, конкретный метод протезирования зубов выбирается в зависимости от того, сколько именно резцов и коренных утрачено, каково состояние оставшихся, сколько лет пациенту. Стоматологами принимается во внимание и общее состояние человека, а также его финансовые возможности, так как разные виды протезирования зубов сильно отличаются по цене.

Съемное протезирование зубов

Применяется при утрате большинства зубов. Этот способ протезирования очень распространен в Санкт-Петербурге по причине относительно низкой стоимости и практически безболезненного проведения процедуры. Больше всего он подходит пожилым людям, а также тем, кому по состоянию здоровья не подходит установка имплантов. Например, если у человека сахарный диабет, серьезные заболевания сердца и отсутствуют почти все зубы, несъемное протезирование просто невозможно.

Бюгельные протезы. Представляют собой металлическую дугу, на которой крепятся искусственные зубы на пластмассовой основе. По краям бюгельный протез имеет специальные крючки для фиксации конструкции за основания соседних зубов. Такие протезы часто устанавливают при утрате нескольких передних зубов или для фиксации зубного ряда при пародонтозе, чтобы они меньше шатались. 4-протезирование

У бюгельного протеза есть специальные крючки для фиксации за здоровые зубы. Фото: freepik.

Современные бюгельные конструкции в арсенале стоматологов Санкт-Петербурге выглядят вполне эстетично и практически незаметны со стороны. Снимать на ночь их не нужно, но ухаживать за протезами - чистить, удалять налет, придется очень тщательно.

Малые съемные протезы. Их делают по типу моста, то есть искусственный зуб помещается на место утраченного и прикрепляется к соседним зубам с двух сторон специальными замками, либо приклеивается прочными нейлоновыми нитями. Недорогой вариант протезирования для тех, у кого отсутствует один или два зуба.

Полные съемные протезы. Их еще называют вставные челюсти. Применяются при утрате почти всех зубов или большей их части. Классические полные съемные протезы имеют пластмассовое основание, повторяющее контуры челюсти, на которой они находятся.

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Конкретный вид протезирования врач выбирает вместе с пациентом.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Полные съемные протезы очень важно не только правильно изготовить, но и максимально точно подогнать - чтобы держались прочно и не натирали десны при жевании или разговоре. Для удобства можно купить специальный фиксирующий гель, который позволяет комфортно пользоваться протезами в течение дня, а на ночь легко снимать для отдыха и чистки. Кстати, сейчас стоматологи Санкт-Петербурга все чаще используют вставные челюсти на мягком нейлоновом основании, к которым пациенты привыкают быстрее.

Несъемное протезирование

Этот вид восстановления зубов гораздо более популярен у стоматологов и пациентов Санкт-Петербурга, потому что избавляет от множества хлопот, которые приносят съемные протезы. И сегодня воспользоваться таким методом протезирования могут даже те, у кого практически не осталось собственных зубов.

Мостовидные протезы или зубные мосты. Выглядят как несколько соединенных между собой коронок. Используются для замещения от одного до трех подряд отсутствующих зубов. «Мосты» в традиционном понимании крепятся на живых зубах – на двух, которые расположены по краям от пустого участка челюсти. Впрочем, мостовидные протезы могут фиксироваться и на имплантах, благодаря чему лишаются множества недостатков. В частности, не приходится обтачивать здоровые соседние зубы, на которые обычно ставят мост.

Имплантация зубов. Молодежь и люди среднего возраста, потерявшие зубы, чаще всего отдают предпочтение протезированию на имплантах. Сегодня этот вид восстановления зубов считается максимально физиологичным: конструкции на имплантах имеют опору в кости – это схоже с работой натуральных корней зубов. Сначала шуруп из металла вживляется в челюсть, и лишь через некоторое время на него надевается коронка. Даже те пациенты, у которых своих зубов почти не осталось, могут поставить себе несъемную конструкцию на 4 или 6 имплантах.

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Имплантация – один из самых популярных видов протезирования.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Среди недостатков такого вида протезирования - пожалуй, более высокая стоимость по сравнению со съемным протезированием, и боязнь боли. Многие пациенты также опасаются, что имплант не приживется, хотя это скорее исключение, чем правило.

Какой вид протезирования зубов выбрать?

Здесь все зависит от ваших физиологических ограничений и финансовых возможностей. Например, самый удобный вид протезирования зубов - импланты, может не подойти тем, у кого есть существенный дефицит костной ткани на месте отсутствующего зуба. Допустим, у вас много лет стоял мостовидный протез, пришло время его менять, и вы захотели поставить импланты. Но из-за многолетнего отсутствия нагрузки под «мостом» костная ткань истончилась и теперь ее нужно наращивать. Причем, в несколько приемов. Попробовать, конечно, можно, но это будет очень долго и дорого, предупреждают стоматологи Санкт-Петербурга.

Малые съемные протезы не подойдут тем, у кого зубы низкие и словно «утопают» в десне - тогда протез просто никак не прикрепить. В любом случае хороший доктор всегда предложит вам разные варианты протезирования зубов, а вам нужно будет выбрать, на что вы готовы ради красивой улыбки, а на что - нет.

Где в Петербурге делают протезирование зубов?

«Стоматология Комфорта»

С 1988 года в этой клинике успешно решают стоматологические задачи любой сложности. Сейчас это сеть из пяти клиник, в разных районах Петербурга, одна из которых находится в центре города. Причем каждая стоматология расположена недалеко от метро.

В «Стоматологии Комфорта»» уверены, что в процессе лечения и восстановления зубов нет неразрешимых ситуаций, поэтому всегда добиваются отличного результата благодаря многолетнему клиническому опыту, использованию проверенных технологий лечения и комплексному подходу.

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В «Стоматологии Комфорта» пациентам доступен весь спектр стоматологических услуг.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Здесь вам помогут восстановить улыбку даже в самых непростых случаях - с помощью протезирования или имплантации. А если собственные зубы в порядке, то сделать их красивыми можно с помощью отбеливания Opalescense Xtra Boost. Тут же, в клинике, вы сможете выполнить профессиональный уход за полостью рта, вылечить кариес или удалить зубы, которые нельзя сохранить.

В клинике «Стоматология Комфорта» работают профессионалы своего дела, которые точно определяет диагноз и разрабатывает оптимальный план лечения для каждого случая с учетом персональных особенностей. Ну а тех, кому предстоит лечить много зубов, порадуют регулярные скидки и акции, которые предлагает клиника.

Телефон: (812) 407-22-11

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Сеть стоматологических клиник «Стома-Люкс»

Первая клиника «Стома-Люкс» открылась в 1996 году. Во всех филиалах клиники (их три, на разных станциях «синей» ветки) работают врачи любого стоматологического профиля. Записываться к ним на прием советуют заранее. Основной состав коллектива, его «костяк», трудится здесь уже более десяти лет. Новые сотрудники вливаются в команду только после тщательного анализа их квалификации и работы. Кстати, клиника работает всегда, в любые выходные и праздники, а филиал на Московском проспекте готов принимать пациентов круглосуточно.

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«ДентCraft»

Имплантация, лазерные методы лечения и хирургии, полная стоматологическая реабилитация пациентов… «ДентCraft» оказывает петербуржцам все виды стоматологических услуг. Здесь пациентов ждут современные методы лечения, новейшее оборудование, профессиональный доброжелательный коллектив, сплоченный общей работой. Все доктора имеют сертификаты сразу по нескольким направлениям стоматологии. Это позволяет оказывать пациентам помощь на более высоком уровне, в рамках даже одного приема.

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Сеть стоматологий ИНТАН

Компания ИНТАН ведет свою историю с апреля 1998 года. Сегодня это федеральная сеть центров имплантации и стоматологии. В Центрах ИНТАН доступен весь спектр услуг в области стоматологии: имплантация, протезирование, ортодонтия, пародонтология, отбеливание, лечение зубов, детская стоматология. Кстати, ведущие детские стоматологи стажировались за рубежом, проходили курсы психологии и знают, как найти подход к любому ребенку. А еще ИНТАН получил статус «Инновационного центра» Стоматологической Ассоциации России, который присваивается после строгого отбора.

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