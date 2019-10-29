«Давят на школьницу»: Андрей Макаревич вступился за главу карельского «Мемориала», которого обвиняют в насилии над дочкой

История 63-летнего главы карельского мемориала Юрия Дмитриева длится уже три года. Мужчина стал известен как автор книг в память о жертвах политических репрессий в Карелии. Дмитриев обнаружил места массовых захоронений в Сандармохе, которые, по его мнению, принадлежат жертвам репрессий. Но есть и другое мнение, что это финский лагерь, в котором красноармейцев и мирных жителей морили в войну. Сейчас эти факты проверяются, но силовиков заинтересовала больше личная жизнь мужчины. В 2016 году Дмитриева обвинили в создании порнографии со своей приемной дочерью.

«СОЗДАВАЛ ПОРНО С ДОЧЕРЬЮ»

В 2012 году Дмитриев удочерил 8-летнюю школьницу, с которой прожил до своего задержания в декабре 2016 года. После этого в компьютере приемного отца нашли фотографии обнаженной девочки, которые Дмитриев делал на протяжении трех лет.

Сам Юрий наличие снимков не отрицал, но пояснил, что снимал дочку раз в месяц, чтобы следить за ее физическим развитием. Эти кадры, по его словам, он показывал врачам.

История получила широкий резонанс. В итоге в январе 2018 года Дмитриева выпустили из СИЗО, а в апреле Петрозаводский суд не увидел порнографии в снимках главы регионального «Мемориала» и оправдал обвиняемого. Но на этом история не закончилась. Прокуратура обжаловала решение, и Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. При этом силовики к тому времени заявили о новых преступлениях Дмитриева.

- По версии следствия, с 2012 года по 2016 год подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери, - рассказывают в СУ СКР по Республике Карелия. - Возбуждено уголовное дело.

Юрий Дмитриев все обвинения отрицает Фото: кадр из интервью "Радио Свободе"

«ДАВИТ РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»

Сейчас Дмитриев снова в СИЗО, ему грозит до 20 лет колонии. Но не все считают, что он виновен. Общественности уверена, что обвинения против историка сфабрикованы. Некоторые деятели культуры даже подписали письмо в поддержку обвиняемого.

- Эта история совершенно беспрецедентная, безобразная, - рассказал «КП-Петербург» Андрей Макаревич, поставивший свою подпись в поддержку Дмитриева. - Ее нужно немедленно прекращать. За что его органы ненавидят? Все разбивается о нелепость обвинений, по которым он однажды уже был оправдан. А они по-новому начинают эту грязь копать. Давят на его приемную дочь, это просто чудовищно. Возможно, кому-то не нравится, что он разыскивает захоронения сталинских расстрелов. Скорее всего, это и вызывает раздражение. Но это не основание для того, чтобы человека сажать ни за что. Он выполняет свою работу, он порядочный и честный человек.

Среди поставивших свою подпись оказался и петербургский кинорежиссер Александр Сокуров.

- Это достойный человек, который много сделал для всех нас, - объяснил свою позицию Сокуров. - Как можно бросить его? Стольких людей не в состоянии защитить в последнее время. Здесь человек уже в возрасте. Это же нормально, когда мы защищаем человека, на которого так обрушивается провинциальная система. Там очень часто концов не найти, настолько все переплетено личными и мстительными настроениями, которые не имеют отношение ни к истине, ни к защите интересов государства. Это такая провинциальная реальность.

Свои подписи под письмом также поставили актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Андрей Звягинцев и Гарри Бардин.