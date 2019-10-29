7 причин отправиться в Мурманскую область на автомобиле

В шестой экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры и журналисты провели две недели за полярным кругом. Как жили в древних поморских деревнях, где находятся местные «Кижи», а также почему за впечатляющей природой необязательно ехать в Норвегию — в материале «КП».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ– КАНДАЛАКША - 1100 километров

ПОБЫВАТЬ НА МАРСЕ

Неземной пейзаж открывается на сопке Волосяная в трех километрах от Кандалакши. На ее вершине, прямо на берегу чистейшего озера, находится «ДубльДом». Жилище скромное, но достаточно комфортное: буржуйка, восемь полок, стол и небольшая кухня. Да и едут сюда не за удобствами дорогих гостиниц. Ведь через стеклянную стену можно увидеть северное сияние! Правда, великолепные фотографии еще нужно заслужить. Чтобы добраться сюда, придется около 40 минут подниматься по крутому склону.

Из «ДубльДома» открывается шикарный вид на сопку и залив Белого моря. Фото: Дмитрий Шилов.

—Полки узкие, как в поезде. Стоит взять спальники, но если своего нет — здесь дадут. Зато за панорамным окном — другая планета, марсианский ландшафт, — рассказал блогер Дмитрий Шилов.

Кандалакша – село Кузомень-250 километров

И В СЕВЕРНОЙ ПУСТЫНЕ...

Именно так нередко называют Кузоменьские пески растянувшиеся на 13 километров вдоль побережья Белого моря и покрывающие 1600 гектаров. Умопомрачительных пейзажей здесь, конечно, нет, но извините: это же настоящая заполярная пустыня!

Разрастаться она стала около 100 лет назад. Конечно, ветер веками гнал песок с морского побережья. Но прежде дорогу ему преграждали леса, вырубленные для строительства поселений и промышленности.

Теперь же эти места облюбовали не рыбаки, а спортсмены. Ведь здешние дюны идеально подходят для гонок на квадроциклах. Ещё одни завсегдатаи Кузомени — дикие лошади.

По одной из версий, эта порода — чуть ли не современница мамонтов и шерстистых носорогов.

Блогеры лошадкам явно понравились. Фото: Светлана Краснякова.

Возможно, именно поэтому животные не боятся людей, а иногда даже «наглеют»: за морковкой хоть в салон авто полезут, если окно будет открыто.

—Там уже сделали парковку. Люди приезжают на легковушках, а едут в пустыню на квадроциклах или внедорожниках. Нам менять транспорт не пришлось. Subaru Outback и Subaru Forester на полном приводе и с высоким клиренсом проехали без проблем, — отметил Дима.

Село Кузьмень – поселок Умба - 145 километров

ИСКУПАТЬСЯ В БОЧКЕ

Рецепт северной релаксаций прост: заливаем морскую воду с водорослями и греем, ванны чередуем с баней. Опробовать процедуры поморского СПА можно в тоне «Тетрина» — историко-этнографическом комплексе на Терском берегу. К слову, тоня в данном случае — это не имя вовсе, а место, приспособленное для ловли рыбы, и прилегающие к нему избы, амбары да бани. В старину на тони было поделено все побережье Белого моря. Примечательно, что музей под открытым небом находится на том самом месте, где тоня существовала с середины 16 века. Сегодня восстановлены жилая изба, поварня, амбар, баня, ледник, и вешала для сетей. Как и полагается, никаких скучных экскурсий: все узнаем на собственном опыте, потихоньку становясь поморами.

В старину на рыбацкие тони было поделено все побережье Белого моря. Фото: Светлана Краснякова.

—Приезжать стоит рано утром, потому что занятия найдутся на весь день. Встречает хозяйка, чаем поет и рассказывает, как здесь рыбу ловили, делали лодки, одевались... Даже соль здесь варят своим поморским способом! Кстати, это одна из первых тоней, с которых началось освоение Кольского севера, — подчеркнула блогер Светлана Краснякова.

Где остановиться: отель CEDAR GRASS на побережье Белого моря.

Адрес: Мурманская область, Терский район, поселок Умба, улица Беломорская, 100.

Село Умба - село Варзуга – 135 километров

ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР

Именно за этим в Варзугу приезжают тысячи туристов. Совсем недавно древнейшее русское поселение на Кольском полуострове отметило 600-летие.

Одноименная река разделяет село на Никольскую и Успенскую стороны. Переправиться можно только на лодке за символические 50 рублей. На Никольской работает музей, а Успенская — вообще может потягаться с карельским островом Кижи. Ведь на здешнем погосте возвышаются сразу несколько старинных деревянных церквей. Главной достопримечательностью считается Успенская церковь, построенная в 1674 году без единого гвоздя. Более того, в шатровом храме сохранился старинный иконостас, где большая часть икон датируется 17 веком.

Успенская церковь — главная достопримечательность старинной Варзуги. Фото: Дмитрий Шилов.

Неподалеку стоит Афанасьевская церковь 1854 года, а также возвышается колокольня. Башня восстановлена в 2001 году и является точной копией той, что была уничтожена в довоенные годы. В селе, где сегодня проживает от силы 400 человек, есть даже смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на извивающуюся среди деревьев реку.

Варзуга - Кировск - 370 километров

ПОЙМАТЬ ЛУЧШЕЕ СИЯНИЕ

Считается, что широта Кировска идеально подходит для охоты на природное чудо: здесь можно увидеть как слабые, так и сильные свечения. Чего не скажешь, например, о популярной у туристов из Поднебесной Териберке, где заметно только слабое сияние.

Более того, в 30-тысячном городе немало достопримечательностей. Путешественников проекта больше всего впечатлил музейно-выставочный комплекс «Апатит».

—Очень крутое место. В экспозиции около 200 тысяч апатитов. Один камень растворяется в воде, из другого растут кристаллы. Ходишь и «залипаешь», как ребенок. Кстати, вход в музей бесплатный, — рассказал Дима Шилов.

Для любителей заброшек есть огромный железнодорожный вокзал 1939 года, некогда гордость города.

А если вы окажетесь в городе зимой, советуем заглянуть в Снежную деревню, которая появляется вместе с первым снегом. Здесь можно посетить галерею ледовых скульптур, согреться в ледяном баре и заглянуть на сеанс в снежный кинотеатр, где показывают фильм о деревне прошлого года. Ведь тематика волшебного города меняется каждый год.

—В Кировске кормят по петербургским меркам. Подача везде ресторанная. Я вот отведала тар-тар из говядины с икрой щуки. Где такое еще попробуешь? — поделилась Светлана Краснякова.

Остановиться в Кировске стоит на базе отдыха «Огни Имандры», расположенной на живописном берегу одноименного озера. И дело тут не только в красоте. Здесь работает этническая деревня, где можно попить чай в чуме и познакомиться с местными оленями. А гид Максим Иванов обязательно расскажет народные сказки и легенды о местных шаманах.

Ну как не сфотографироваться с этими красавцами? Фото: Дмитрий Шилов.

Например, о Чахкли — саамских родственниках гномов, маленьких голых человечках, живущих далеко в лесу и помогающих людям. Один вот целую семью содержал! Видимо, поэтому средств на одежду и не осталось...

ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ

Кто сказал, что покорять вершины можно только в Сочи? С самого основания в 1929 году Кировску было суждено стать центром горнолыжного спорта. Ведь город сразу с трех сторон окружен Хибинами — крупнейшим горным массивом на Кольском полуострове, которому, по мнению ученых, чуть ли не 390 миллионов дет. Катаются здесь с ноября и до мая: проблем со снегом на Крайнем Севере нет.

Самым развитым считается горнолыжный курорт на горе Айкуайвенчорр, что в переводе означает «гора богини». Здесь находится 35 трасс общей протяженностью 30 километров — и для новичков склоны найдутся, и для экстремалов.

Приезжать в Хибины можно круглый год. Не покататься, так полюбоваться великолепными видами. Фото: Дмитрий Шилов.

Кроме того, для любителей горных походов в Хибинах проложены маршруты и работают турбазы. А можно и на снегоходе прокатиться. Впрочем, на своих двоих или же на внедорожнике — вид этих величественных гор вас точно не разочарует. Причем любоваться ими можно круглый год, ведь в каждый из сезонов Хибины прекрасны по-своему.

—Впечатлили хибинские водопады и виды с Куэльпорра. Это гора в центре Хибин. У подножия, кстати, находится база МЧС и небольшая гостиница.

Кировск – полуостров Рыбачий - 320 километров

УВИДЕТЬ РУССКУЮ ИСЛАНДИЮ

Скалы, круто обрывающиеся в Северный Ледовитый океан, невероятной красоты водопады, тысячи ручейков и озер, песчаные пляжи — лишь немногое из того, что скрывает полуостров Рыбачий.

—Погулял у водопада, поднялся чуть выше, а там уже снег и туман. Побывав здесь, получишь не меньше эстетического наслаждения, чем в Норвегии или Исландии, — уверен Шилов.

Здесь явно водятся хоббиты. Или хотя бы эльфы! Фото: Дмитрий Шилов.

Правда, в одиночку добраться до всех этих красот вряд ли получится. Отправляться покорять крутые перевалы сурового севера можно только со знатоком этих мест. Поэтому ребята обратились к Виталию Фурману из компании «Прохладный Север», который и отворил ворота в северную сказку. Виталий не только сопровождал путешественников все четыре дня, — а на меньший срок приезжать сюда толку нет — но и поселил. Блогеры разместились в аутентичных монгольских юртах. Ничего необычного, ведь они самые теплые. К слову, ночью на базу приходит ручной лис, которого любят подкармливать туристы.

Как монгольские юрты оказались на севере? Да просто они самые теплые! Фото: Дмитрий Шилов.

До достопримечательностей и видовых точек ребята добирались на грузовике, потому что не каждый автомобиль после такой поездки останется с подвеской.

Одна из самых интересных точек полуострова — две соседствующих на берегу моря скалы. Так они и называются — «Два брата». Саамы с древних времен считали скалы священными и совершали здесь обряды. Вот и у подножия братьев, где находятся сейды Акка и Укка, совершали жертвоприношения. К слову, по легенде, сейды — это превратившиеся в камни саамские колдуны.

На полуострове еще слышны отголоски Великой Отечественной войны. Сохранились артиллерийские батареи, траншеи и доты.

Кстати говоря, даже в такой, казалось бы, глуши ребята могли делиться потрясающими фотографиями в социальных сетях и даже вести стримы, ведь на Рыбачьем «ловил» быстрый интернет от оператора МегаФон. Здесь даже есть дорога, которую величают «Мегафонкой».

Самое время опубликовать шикарные снимки! Фото: Дмитрий Шилов.

КСТАТИ

Еще одно отличное место для охоты за северным сиянием находится на 49 километре Серебрянского шоссе в сторону Териберки. Aurora Village — это купольные домики из стекла вдалеке от города. Так что ни один кадр не ускользнет.

Разве можно представить ночлег круче? Фото: Александр Никулин.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как не заскучать в дороге?

Путешествие на север — это всегда длинные перегоны по несколько часов, а то и по полдня. Чтобы дорога не оказалась чересчур утомительной и однообразной, ребята взяли с собой библиотеку. Да-да, целых 15 тысяч аудиокниг. Именно столько доступно в приложении Storytel, которое можно бесплатно скачать на смартфон.

Со Storytel дорога станет еще интереснее. Фото: Рустам Котов.

СПРАВКА «КП»

Проект «Открывая Серебряное ожерелье» придумали в «Сообществе Питерских блогеров». В течение всего 2019 года блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий побывали в шести экспедициях по одиннадцати регионам Северо-Западного федерального округа, чтобы разработать виртуальные модели ключевых достопримечательностей.

Уже сейчас можно скачать одноименное приложение и, наведя смартфон на логотип проекта, увидеть, как по реке у Кирилло-Белозерского монастыря плывут парусники, а перед кафедральным собором в Калининграде гуляют туристы.

Более того, по итогам путешествий будет создана интерактивная карта - маршрут по СЗФО со всеми точками, на которых должен сделать селфи уважающий себя турист.