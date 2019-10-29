Рисунок на века: Знаменитому узору Императорского фарфорового завода «Кобальтовая сетка» исполнилось 75 лет

В одном углу стеклянные стеллажи с произведениями искусства и старинными раритетами. В другом стол с красками и разложенными тарелками. Живописец мастерски орудует кисточкой и выводит вензеля на белоснежной посуде прямо на наших глазах. А в центре зала – виновник торжества, привлекающий к себе все внимание собравшихся: утонченный чайный сервиз со знаменитым рисунком «Кобальтовая сетка». Изделия с этой витиеватой росписью - визитная карточка Императорского фарфорового завода, их знают по всей России, и далеко за ее пределами. В октябре у легендарного рисунка юбилей – 75 лет. Об истории рисунка, о том, с чем он конкурирует по популярности и как сегодня живет старейшее производство города, обсудили на пресс-конференции.

ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК

- В этом году у нас сразу несколько памятных дат: 75 лет рисунку «Кобальтовая сетка», 50 лет назад впервые в России разработана технология и выпуск изделий из тонкостенного костного фарфора, и 275 лет самому заводу! - взяла слово генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич. – Знаете, говорят, что по истории фарфора можно читать историю России. И действительно, мы можем посмотреть, как развивался фарфор при Елизавете Петровне, при Павле I, Александре III. Отдельная страница жизни - военные годы, которые много изменили в жизни завода, города, страны. Смотрите, у меня в руках уникальные исторические документы: личные дела наших сотрудников. Тут портреты и записи, которые они делали сами своей рукой. Эта страница посвящена ленинградской художнице Анне Адамовне Яцкевич. Именно она придумала узор «Кобальтовая сетка», который потом получил множество наград и стал одним из самых знаменитых в России.

Рисунку «Кобальтовая сетка» исполнилось 75 лет.Фото: Андрей ГАШЕВ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Для того, чтобы подробнее рассказать о создании этого рисунка, стоит окунуться глубоко в историю. Есть легенда, якобы Анна Яцкевич создала узорный символ завода, глядя на заклеенные окна во времена блокады Ленинграда. Мол, перекрещенные между собой линии и все такое. Еще есть версия, что это снежинки в ярких солнечных лучах. Но у историков совершено другое мнение, подкрепленное фактами.

- Я считаю, что рисунок Яцкевич придумала на основе старинной росписи первого сервиза для императрицы, - говорит советник генерального директора Императорского фарфорового завода Александр Кучеров. – Это легко доказуемый факт, достаточно сравнить фото того сервиза и нынешнего. Впервые похожая сеточка на чайниках и чашках завода появилась ещё при императрице Елизавете Петровне. Орнамент создан легендарным мастером Дмитрием Виноградовым.

Директор Фонда «Наследие» Светлана Краева, генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич, советник генерального директора Императорского фарфорового завода Александр КучеровФото: Андрей ГАШЕВ

Анна Адамовна невероятно героическая женщина! Все 900 дней блокады она провела в родном Ленинграде, на заводе. В эвакуацию на Урал не уехала, всю блокаду провела на заводе на казарменном положении. Страшные годы удалось пережить лишь благодаря любимой работе. И книгам. Заводскую библиотеку эвакуировать не успели: собранная в стопки литература так и осталась лежать в заснеженном железнодорожном вагоне. Каждый день на санках Яцкевич привозила книги обратно на завод. За свой труд во время блокады Анна Адамовна была награждена боевым орденом Красного знамени.

Отличительная черта завода - ручная работа.Фото: Андрей ГАШЕВ

В 44-м году уже после прорыва блокады, когда на заводе вновь открыли художественную лабораторию, Яцкевич снова принялась за работу. И уже в ноябре 1944 года на фарфоровой посуде появилась первая «Кобальтовая сетка». Слава пришла чуть позже. С 1950 года с этим рисунком начинают выпускать сервизы массовыми тиражами. А в 58-ом его ждал триумф – сине-золотой узор получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. Можете себе представить, насколько это невероятное достижение по тем временам?

Сегодня рисунок сохраняет свою актуальность. В 2016 году сервиз удостоен награды «Гордость отечества». Интересный факт: «Кобальтовая сетка» мелькала во множестве кинофильмов. Например, вы могли видеть в «Осеннем марафоне» сервиз на столе у семейства Бузыкиных. Он символизирует достаток и успех.

Есть легенда, якобы Анна Яцкевич создала узорный символ завода, глядя на заклеенные окна во времена блокады Ленинграда.Фото: Андрей ГАШЕВ

ЗАВОД СЕГОДНЯ

Но не только единой «сеткой» славится ИФЗ. Достаточно зайти в любой фирменный магазин и сразу станет понятно – продукции столько, что глаза разбегаются.

- Наш завод сегодня производит все виды фарфора, которые есть в мире, мы делаем все виды росписи, которые можно только представить, наш завод продолжает как императорскую коллекцию, так и создает современный фарфор, - отметила генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич. - Наша отличительная черта - ручная работа. Но это не значит, что чашки с нашего завода должны только стоять за стеклом. Мы хотим изменить жизнь молодых людей, чтобы им было не все равно из чего с утра пить чай или кофе.

Сейчас завод не ставит целью производство только музейных экспонатов. Помимо сервизов, которые предназначены на подарки президентского уровня, есть самая обычная посуда, которая ежедневно нужна в быту в любом доме. Это тарелки для микроволновки, духового шкафа, столовые приборы, да даже обычные чашки и тарелки.

Представители завода подарили всем участникам пресс-конференции возможность почувствовать себя художникомФото: Андрей ГАШЕВ

Конечно, никто не зацикливается на классике. На заводе придумывают новые стили и коллекции. К примеру, недавно ИФЗ специально для поклонников рок-культуры выпустили коллекцию «Рок-фарфора». В создании этих бокалов участвовали музыкальные легенды: лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, Эдмунд Шклярский из «Пикника» и Борис Гребенщиков. Есть сервизы для детей, есть для любителей цветочного декора, есть даже для поклонников мультфильма «Ежик в тумане».

И потом, сейчас ИФЗ – это не только посуда. Под эмблемой завода изготавливают предметы интерьера, зонты, скатерти, чай, да даже косметику! Таким образом, у каждого предмета найдется свой ценитель.

После интересной беседы представители завода подарили всем участникам пресс-конференции возможность почувствовать себя художником. Да, нам посчастливилось. Но это удовольствие доступно каждому! Любой желающий может прийти на экскурсию на Императорский фарфоровый завод, посмотреть на производство, принять участие в мастер-классе по росписи и унести этот предмет с собой как сувенир. Ну, это ли не радость для ценителей прекрасного?