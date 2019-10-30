Среди жертв есть дети: Четыре человека погибли на пожаре в Леонбласти

Как минимум четверо человек, в том числе дети, погибли при пожаре в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области. Огонь в садоводстве «Полиграфмаш» вспыхнул ранним утром 30 октября.

- В 06:10 поступил сигнал о пожаре по адресу: Всеволожский район, деревня Васкелово, садоводческое товарищество «Полиграфмаш». Горел частный дом на площади 30 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

На место происшествия срочно примчались дежурные смены 94 и 104 спасательных частей противопожарной службы Ленобласти в составе двух единиц техники и восьми человек личного состава. Через час с небольшим огонь был ликвидирован, однако без жертв. к сожалению. не обошлось.

- При разборе завалов были обнаружены тела четверых человек. Среди них есть и дети. Работы на месте происшествия продолжается, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе областного управления МЧС. - Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.