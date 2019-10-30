Барабан музыканта группы «Кино» продают в Петербурге за 1,5 млн рублей

Восьмидесятые, ленинградская музыкальная тусовка, подпольные концерты и студии. Все, что связано с теми временами, сегодня для ценителей русского рока является практически святым. Особенно, если это инструменты, пластинки, рукописи. И особенно – если это связано с легендарной группой «Кино». Не удивительно, что настоящий ажиотаж вызвал в Петербурге «объявившийся» барабан, на котором играл Георгий «Густав» Гурьянов – участник группы Цоя.

Его выставил на продажу музыкант и саунд-продюсер Федор «Бегемот» Лавров. Больше тридцати лет назад у него дома была панк-студия. Среди инструментов был и этот барабан, который сегодня – настоящий артефакт тех времен.

– Мне было тогда 18 лет, у меня дома была подпольная студия – находилась прямо в моей 11-метровой комнате. Там мы записывали музыку, которую сами придумывали с друзьями. Это была маленькая панковская тусовка в Ленинграде. В начале 1985 года к нам пришел Гурьянов. Он тогда играл в группе «Автоматические удовлетворители», – рассказал «КП-Петербург» Федор Лавров.

На этом инструменте играл барабанщик Георгий Гурьянов. Фото: avito.ru

Густав, как звали Георгия Гурьянова друзья уже тогда, записался на этом барабане для еще одной группы – «Народное ополчение». И альбом «Новогодие», можно сказать, стал для него «билетом» в «Кино».

– Он взял эту пленку «Новогодия» и пошел с ней к Вите Цою. Она помогла Густаву попасть в состав группы, – рассказал Федор Лавров. – А барабан этот Густаву очень нравился. Я сам барабанщик, это был мой инструмент – я его немножко переделал, и он очень странно звучал, как электронный.

ИНСТРУМЕНТ НА ГОД

В 87-м году Гурьянов, уже будучи музыкантом «Кино», попросил на время этот барабан у Федора. В том числе для концертов и записи, а через год вернул.

Стойка от установки малого барабана видна на видео с репетиции группы «Кино». Фото: avito.ru / скриншот видео Youtube

А ведь как раз в 1988 году у «Кино» вышел легендарный альбом «Группа крови». И вполне вероятно, что именно на этих записях звучит инструмент. Сейчас коллекционеры или богатые фанаты «Кино» и творчества Гурьянова могут приобрести барабан за 1,5 миллиона рублей. Петербуржец выставил его на продажу на популярном сайте объявлений. Несмотря на то, что инструмент служил Федору по сей день, он решил с ним расстаться:

– Я не коллекционер и не хочу все это копить, решил избавиться от старых вещей. А жизнь была слишком длинная и накопилось много всего, – рассказывает Федор Лавров. – И вообще я хочу весь архив студии, может быть, передать в музеи или еще что-то придумать. А барабан, честно говоря, шутки ради выставил на сайте. Может быть, сейчас найдется человек, который продлит ему жизнь.

Кстати, немалая цена за инструмент вполне может снизиться. Продавец говорит, что готов сделать скидку фанатам «Кино». Да и вообще обозначил сумму, что говорится, «с потолка». Так что коллекционеры и музыканты вполне могут поторговаться.