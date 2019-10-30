Неразрешимых проблем не существует

На прошлой неделе Общественная палата Ленинградской области отметила юбилей - десять лет со дня основания. Торжественное мероприятие хоть и проводилось в Театре «На Литейном», вышло не пафосным и помпезным, а теплым и почти домашним. Да и как иначе, ведь поздравить одних из самых «продуктивных» общественников страны с праздником собрались верные товарищи и добрые друзья.

За десять лет существования Общественная палата Ленинградской области охватила множество самых разных проблем и вопросов - от сохранения исторического наследия до подводных камней современного образования и «мусорной реформы». А самое главное - сумела переломить сложившуюся в нашей стране негласную установку «общественники ничего не решают».

- Пожалуй, наше самое главное достижение - то, что палата работает, работает уверенно, планомерно и никто не задает вопросов: «Что это такое?» и «Зачем она нужна?», - рассказал «КП в Санкт-Петербурге» Юрий Трусов, возглавляющий организацию с 2009 года. - Наоборот, то и дело подгоняют, говорят: «А почему до сих пор вот этим не занимаетесь?»

За десять лет Общественная палата Ленинградской области изменилась не только количественно (вместо 30 человек, как в 2009 году, в ней сейчас заседает 45), но и качественно. Ее состав «помолодел», круг деятельности расширился. А по-другому и быть не могло, ведь время бежит, жизнь меняется, а значит, нужно меняться вместе с ней.

- Тем более что у нас с самого первого состава как-то сразу подобрались люди, настроенные на сотрудничество, - отмечает Юрий Трусов. - Не на оппозицию, не на критику, не на бесконечные споры, а на слаженную совместную работу. Так и продолжается до сих пор: сейчас у нас уже четвертый созыв, в него вошло много молодых людей, но, несмотря на это, мы никогда не сталкивались с какими-то ссорами или распрями.

Ну а еще за десять лет сформировался основной принцип палаты: работать упорно, постоянно, не отступая от намеченной цели.

- Мы постоянно сталкиваемся с проблемами, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми, - отмечает Юрий Трусов. - Такой, например, была проблема сохранения исторического наследия. Проблема сохранения и возрождения мемориальных кладбищ солдат Великой Отечественной войны. Но, как показывает практика, если не сдаваться, искать подходы, не оставлять попыток - все непременно разрешится.