Квартиру Александра Пушкина продают в Петербурге за 55 миллионов рублей

Поклонники великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина получили прекрасную возможность приобрести одну из последних его квартир. В среду, 30 октября, на продажу выставили трехкомнатные апартаменты в доме № 32 по набережной Кутузова, в которых литератор прожил с 1834 по 1836 года.

- Недвижимость принадлежит физическому лицу и оценивается в 55 млн рублей, — заявил «КП-Петербург» риелтор Руслан Соешев, который занимается продажей пушкинской квартиры.

План квартиры Пушкина / Фото: квартирапушкина.рф

Площадь трехэтажной квартиры – 100 квадратных метров. Располагается она на втором этаже. Высота потолков просто поражает – 4,5 метра, а из трехметровых окон открывается потрясающий вид на Неву, Литейный мост и Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами. Историки рассказывают, что Пушкин любил по утрам выходить из своей квартиры прямо в халате и отправляться на прогулку в Летний сад. Помимо квартиры с необыкновенной историей, покупатель получит также два парковочных места.

В этой квартире Александр Сергеевич написал множество своих известных произведений таких как «Капитанская дочка», «История Пугачевого бунта», «Сказка о золотом петушке». Нередкими гостями в ней были и другие великие русские писатели – Гоголь, Жуковский и Тютчев.

В 2001 году дом был внесен КГИОП в перечень объектов, представляющих историческую и культурную ценность.