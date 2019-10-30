Тяжелая страница истории

Ежегодно с 1992 года в Санкт-Петербурге проводят мероприятия в День памяти жертв политических репрессий. Отмечают эту дату 30 октября. Выбрана она не случайно. 30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей устроили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день утвердили постановлением Верховного Совета РСФСР только 18 октября 1991 года.

ВОЛЬДЕМАР И АЛИСА

В нашем городе сейчас проживает 9 тысяч реабилитированных, пострадавших от политических репрессий. Карина Владимировна Клодт вместе с родителями до их ареста жила на 2-й линии Васильевского острова, в доме № 7. Ее отец - бухгалтер Завода фонарей Вольдемар Александрович барон Клодт фон Юргенсбург. Он родился в Петербурге в 1908 году, учился в немецкой школе Петришуле, где и встретил свою будущую жену, учившуюся в параллельном классе, Алису Кускуль. Вольдемар в детстве потерял родителей и жил в семье тети. После школы пошел на курсы бухгалтеров. Окончив их, работал на Заводе фонарей. Алиса Эдуардовна Клодт-Кускуль помогала своему отцу, который был портным, и пела в церковном хоре лютеранской церкви Святого Петра.

- О своих родителях знаю очень мало и совсем их не помню, - разводит руками 84-летняя женщина. - Однако та роковая ночь, когда их уводили, очень четко врезалась в память. Это случилось в начале марта 1938 года. Мне тогда было всего три года. Я проснулась от какого-то шума в коридоре. Дверь в другую комнату была открыта, там горел свет. По комнате ходили какие-то незнакомые мужчины - все в черном. Я сидела в своей кровати и плакала. Мать и отец были одеты, стояли у дверей. Мама на прощание сказала: «Кариночка, слушайся дедушку, мы скоро вернемся». Больше я их не видела... У нас ничего не конфисковали, и мы вместе с дедушкой остались жить в своих комнатах. Потом ему сообщили, что мои родители осуждены на десять лет без права переписки.

Дедушке, так как он был уже старенький, не дали взять ребенка на воспитание. Опекуном маленькой девочки стал Артур Федорович Вешке - муж тети Карины.

- Когда началась война, он все быстро сделал так, чтобы меня, маленькую, эвакуировали с детсадом за пределы Ленинграда, - рассказывает Карина Владимировна. - Дедушка был против этого. Взрослые, наверное, думали, что война быстро закончится. Никто тогда и не предполагал, что город будет в блокаде и самое страшное еще впереди.

Фотографии родителей удалось найти спустя годы. Фото: пересъёмка Алёны Чичигиной.

НЕ ОСТАЛОСЬ НИЧЕГО ИЗ ДЕТСТВА

К счастью, девочка Карина не видела ужасов блокады. Однако ее судьба тоже складывалась несладко. Все ее родные в Ленинграде умерли, она осталась в детдоме на Урале. Когда достигла возраста четырнадцати лет, пошла учиться на токаря. Работала сначала на заводе в Перми, потом перебралась в Комсомольск-на-Амуре. И только спустя годы, когда она была уже взрослой 25-летней девушкой, в Ленинграде встретилась со своим опекуном.

- Артур Федорович впервые рассказал о моих родителях, а ведь до этого я не знала, даже как их зовут... - у Карины Владимировны навернулись слезы.

Она сходила в ту самую квартиру на Васильевском острове, однако там жили другие люди. Не осталось ничего из детства: ни одной памятной вещицы, ни игрушки, ни украшения от мамы.

Опекун, у которого тогда была вторая жена, приютил Карину и постоянно ей помогал. Устроил сначала на учебу, а потом на работу. Помог встать на очередь на квартиру.

- И только спустя годы я узнала, что мои родители были приговорены как «участники немецкой националистической шпионско-диверсионной организации и агенты немецкой разведки» к высшей мере наказания - расстрелу, - продолжает наша собеседница. - Мать и отца расстреляли 22 октября 1938 года. Получается, они полгода после задержания жили в страхе.

Супруги Вольдемар Александрович Клодт и Алиса Эдуардовна Клодт - приговорены в один день и одновременно расстреляны по так называемому Списку немецких шпионов № 23. В предписании на расстрел их номера 17 и 20 из 102 приговоренных к высшей мере наказания. Реабилитировали их тоже в один день - 30 июля 1958 года.

- Только в конце 80-х я узнала, что принадлежу к баронской семье Клодт фон Юргенсбург и являюсь дальней родственницей того самого скульптора Клодта, который усадил коней на Аничков мост! - восклицает Карина Владимировна. - Это все благодаря знаменитому артисту Юрию Катину-Ярцеву. Он составил мое генеалогическое древо, сделал выписки из немецких книг, где указаны даты рождения всех членов этой фамилии. Храню эти бумаги до сих пор!

Карина Владимировна только в конце 80-х узнала, что является дальней родственницей того самого скульптора Клодта, который создал памятник Николаю I. Фото и пересъёмка Алёны Чичигиной.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЕННО НАЗВАТЬ...»

По закону 1991 года предусмотрена реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября 1917 года. С 1993 года при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга действует Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Она занимается прежде всего тем, что помогает вернуть незаконно конфискованное или оформить выплаты за утраченное имущество.

Начиная с 1993 по 2000 год заседания проводились практически ежемесячно. За первые семь лет работы рассмотрено более 1500 обращений.

Кроме того, с 2011 года за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга реабилитированным предоставляют меры социальной поддержки.

Но нужно не только помогать деньгами, нужно, чтобы люди не остались безымянными. Именно поэтому в День памяти жертв политических репрессий в Петербурге проходят особые мероприятия.

По традиции состоится встреча на Троицкой площади у Соловецкого камня.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге по традиции состоится встреча на Троицкой площади у Соловецкого камня. Сюда приходят в основном ветераны правозащитного движения, среди которых немало бывших политзаключенных, и активисты демократических организаций, возникших еще в конце 80-х годов. В этот же день возложат цветы, пройдет траурная церемония и панихида на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь». Кроме того, в этих и других точках зачитают списки жертв политических репрессий в Ленинграде.

Соберутся люди в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, на территории Феодоровского собора, у памятника Достоевскому, на территории Российской национальной библиотеки.

В городе пройдут тематические кинопоказы. В 10.00 в Малом зале кинотеатра «Родина» продемонстрируют фильм «Памятник живым». Приходите на встречи, не оставляйте людей без имени.