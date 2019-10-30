2019-10-30T15:34:22+03:00
Спорт

«Зенит» - «Томь» 30 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России по футболу

Футбол, матч «Зенит» — «Томь» 30 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 30 октября. Составы команд
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Трансляция матча «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019.Трансляция матча «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трансляция матча «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019

Трансляция матча «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019 года состоится на канале «Матч Премьер» в 19:55 по московскому времени.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Петербурге Кубок России, 1/8 финала! В Северную столицу приехали сибиряки, томская «Томь». Еще совсем недавно эта команда выступала в элитном дивизионе, но деньги закончились, и сейчас томичи осели в ФНЛ. И там в этом сезоне звезд не хватает. Седьмое место!

Даже полурезервный состав «Зенита» должен быть гораздо сильнее основы томского клуба. Теоретически зенитовцы могут забить два-три гола еще в первом тайме и остаток встречи доигрывать на классе! Но если гости устоят хотя бы до перерыва, можно ожидать чего угодно!

Но Кубок России всегда богат на сюрпризы. Стоит чуть расслабиться фавориту, и все, вылетай из розыгрыша! В одном единственном матче каждая профессиональная команда может обыграть каждую! По крайней мере, в нашей стране! Поэтому будет жарко даже в эту прохладную погоду! Не пропустите нашу трансляцию!

Прогноз на матч «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019

Матч «Зенит» – «Томь» 30 октября 20:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – «Томь» 30 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «Томь» можно посмотреть 30 октября и начнется в 19:55 по московскому времени на канале «Матч Премьер»

Кубок России по футболу 2019/2020. 30 октября 2019 года. Зенит (Санкт-Петербург) - Томь (Томск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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