Недетский интернет: Как школьники становятся жертвами педофилов и суицидальных игр

«КОНДИТЕРЫ» ВНЕ ЗАКОНА

Январь 2018 года. 11-летняя петербурженка стоит на подоконнике. Подумав немного, спускается и в слезах идет к маме. Оказывается, вот уже более года ее мучает интернет-педофил. Уговор такой: ребенок присылает незнакомцу неприличный двух-трехминутный видеоролик, и тогда незнакомец удаляет предыдущий. И так каждый день. Но, когда педофил потребовал, чтобы девочка под камеру фактически занялась сексом со своей младшей сестренкой (ей только три годика), жертва не выдержала.

– Все друзья-дети в соцсети у этого мужчина – жителя Оренбурга – оказались его жертвами, – рассказывает основатель Молодежной службы безопасности, которая помогла вычислить и поймать педофила, психолог Леонид Армер. – Ему вменили более 50 жертв с десятками эпизодов, в том числе в реале, а параллельно выяснилось, что он приставал и к своей дочери, когда она была маленькой. Видео от десятков девочек он продавал в даркнете. Прошлым летом гражданина осудили на 14 лет колонии строгого режима. Он еще обижался, что его посадили в одну камеру с насильниками детей, ведь он, мол, наоборот, детей не обижает, а любит.

Концепция проекта пришла к психологу во сне.Фото: Артем КИЛЬКИН

Увы, это далеко не единичный случай. Безопасность интернета в России сильно хромает, и жертвами чаще всего становятся дети. Пока полиция только учится работать с соцсетями, в Петербурге уже почти 20 лет действует «Молодежная служба безопасности», она же «Центр защиты и развития личности», – несколько десятков юных и взрослых волонтеров, которые следят за безопасностью детей в интернете и в реальном мире в России и за границей.

– Концепция такого проекта приснилась мне в ночь на 26 октября 2000 года, – рассказывает Леонид Армер. – Наверное, из-за того, что с 90-х я работал на детском телефоне доверия.

Начинали с борьбы с наркотиками в 2000-х, которую вели с правоохранителями: на пейджер службы приходили целые расклады по группировкам. В 2008-ом, когда рухнула финансовая пирамида «Рубин», включились в поиски таких же мошенников. В 2011-ом стали вычислять и педофилов (первым стало дело бывшего милиционера, руководителя театрально-вокальной студии Ильи Лысенкова, которому дали 19 лет тюрьмы за любовь к мальчикам).

Залог безопасности ребенка в интернете – хорошие отношения в семье.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы выяснить, входит ли интим с детьми в сферу интересов человека, волонтерам достаточно пары кликов мышкой: педофильские чаты и группы в соцсетях под их пристальным наблюдением, и если человек сидит в них или дружит с другими педофилами даже через фейковый аккаунт, по цепочке знакомых это видно сразу. Чтобы подтвердить опасения, агенты службы внедряются в закрытые чаты и даже ведут переписки под прикрытием. Затем всю информацию отправляют в полицию.

Так, например, в начале октября попался успешный 43-летний архитектор из Москвы. Папа пятилетнего ребенка и муж молодой супруги в свободное от семьи и работы время переписывался в «Инстаграме» с девочками и мальчиками 8-13 лет, призывая их вступить в чат для «по-настоящему раскрепощенных детей» в «Ватсапе». Для этого нужно было всего лишь прислать ему видео с раздеванием. В самом чате, где «раскрепостили» минимум 20 детей из разных регионов России и СНГ, злодей давал детям непристойные задания.

Всю добытую информацию отправляют в полицию, которая задерживает педофилов уже в реале.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Максимальный срок, через который в новый детский аккаунт обычно стучится первый извращенец, – три недели, – подсчитали в службе. – Причем 95 процентов людей, готовых к интимной встрече с детьми, – это не педофилы, а просто граждане с пониженной планкой того, что можно, а что нельзя. Педофилы открывают в соцсетях «группы знакомства для детей» и переходят вслед за школьниками в «Лайк» и «ТикТок».

Узнать опасный аккаунт можно по характерным подпискам и обилию детей в друзьях (часть из которых могут оказаться педофилами, которые любят использовать детские фото). Насторожить должны и объявления о сладостях.

– Если некий персонаж в статусе или на страничке пишет, что предлагает меняться печеньем или продает свежую кондитерку, нужно выяснить, общался ли с ним ребенок. Возможно, он уже в ситуации шантажа, – предупреждает Армер. – «Детское печенье», «детское питание» или просто «дп», от чего пошел этот сленг, означает детскую порнографию.

«ПРИХОДЯТ УЖЕ ГОТОВЫМИ»

В октябре 2017-го в одном из российских регионов задержали 17-летнюю первокурсницу. Девушка поступила на программиста, чтобы стать таким хакером, которого никто бы не смог поймать, а пока курировала очередную суицидальную игру. Жестокий куратор поставил на уши волонтеров, полицию, ФСБ и СК нескольких регионов. К счастью, игроки пострадать не успели. Дело закрыли в обмен на то, что девушка станет работать на благо Родины. Теперь она специалист по ловле злодеев в сети.

Но позитивный конец – скорее, исключение. В «море с китами» стражи интернет-безопасности нырнули в 2016-ом, и только сейчас подгребают к берегу. За это время пришлось внедряться в десятки игровых чатов и групп, имитировать выполнение заданий с помощью косметики, искусственной крови, кетчупа и видеомонтажа, а затем перехватывать детей, готовых на страшный шаг, в реальности. Рекорд в этом году поставила краснодарская полиция, которая остановила маленькую самоубийцу через 26 минут после наводки волонтеров.

Волонтеры борются с наркоторговцами, педофилами, суицидальными группами и мошенниками.Фото: Артем КИЛЬКИН

К лету 2018-го основной суицидальный хайп удалось подавить: изменился закон, кураторы стали попадать за решетку, в спецшколы и на учет. Сейчас «китовая тема» почти сошла на нет, а «суицидальная тусовка», насчитывающая несколько сотен бывших игроков и кураторов, а также страдающих анорексией и булимией, находится под присмотром агентов.

За границей детскую забаву на вымирание прозвали русской игрой. Почему она возникла у нас? По словам Армера, ключевую роль сыграли первые статьи в СМИ, которые спровоцировали ненужную панику и рассказали детям о существовании таких игр, а также шок-контент, который открыто лежит в рунете. Просмотр жестоких видео и фото запросто снижает ценность жизни и вгоняет в суицидальные мысли даже взрослого.

– Суицидальные игры – это только индикатор проблемы, – подчеркивает специалист. – Не бывает так, чтобы нормальный ребенок в хорошем состоянии пришел в игру и остался играть: сюда приходят уже готовыми, с большим грузом проблем из реального мира. Большинство – из-за гигантского непонимания со стороны родителей. Попадая в такой коллектив, ребенок начинает думать, что у всех все плохо. Здесь и никакого куратора не нужно: дети сами будут усиливать суицидальность друг друга.

По словам специалиста, не бывает такого, чтобы кто-то извне сделал из нормального ребенка суицидника.Фото: Артем КИЛЬКИН

В роли кураторов (за три года волонтеры нейтрализовали 24 человека) часто выступают еще более обиженные на мир дети, многие из которых пережили желание покончить с собой и решили мстить окружающим. Часто, по наблюдениям, в роли кураторов оказывались девушки, которые недавно потеряли отца, который либо трагически погиб, либо скоропостижно умер.

– Ужас в том, что часто куратор и игроки оказывались единственными близкими людьми, – отмечает Армер.

Значительная часть игроков и кураторов – дети с психическими заболеваниями. Бывали случаи, что они набирались смелости и просили у мамы и папы помощи, но слышали в ответ, что «хватит маяться дурью». Так, в октябре 2017-го 15-летний подросток из Адыгеи не просто пытался инициировать групповой суицид, но и предложил каждому из участников игры накануне самоубийства совершить теракт в своей школе. Парня вовремя остановили и отправили лечиться.

Только нейтрализованных кураторов групп смерти на счету у службы 24 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН

Внезапные суициды зачастую вообще не связаны с группами смерти. В числе причин специалисты называют скрытые формы психических заболеваний и разовое употребление некоторых наркотиков.

– Из всей суицидальной темы последних трех лет есть один очень страшный итог: с темы суицида было снято табу, теперь у детей это тоже один из рассматриваемых вариантов «выхода из проблемы», – говорит Армер. – Есть игра или ее нет – суицидальные дети никуда не делись. И что будет дальше, во многом зависит от социально-экономической ситуации в стране.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ:

Гарантия безопасности ребенка в интернете – ваши доверительные с ним отношения. Подготовить ребенка к тому, как проходить травмирующие ситуации правильно, можно, начиная с младшего возраста, в форме сказок или, в более взрослом, в форме имитации ситуаций с их проигрыванием. Детей важно предупредить о дядьках и тетках в соцсетях, которые будут предлагать прислать неприличные фото и видео, и попросить обязательно рассказывать вам о них, но для возраста младшей школы нужно сделать это в самых общих чертах.

«Молодежная служба безопасности» – это несколько десятков волонтеров, которые следят за безопасностью детей в интернете и в реальном мире.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ: Что должно насторожить родителей?

– изменения в поведении ребенка (нужно постараться выяснить, что им причиной),

– порезы,

– появление проблем с учебой,

– повышение скрытности телефонных разговоров и переписок.

ДЕТСКИЕ ПРИЧИНЫ ЗАДУМАТЬСЯ О СУИЦИДЕ:

1. «Неудачная» первая любовь.

2. Издевательства в школе со стороны детей или учителей.

3. Плохие отношения с родителями из-за изменения характера в переходном возрасте

4. Жестокое и грубое отношение родителей к ребенку.

5. Безразличие или гиперопека со стороны родителей.