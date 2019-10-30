2019-10-30T16:02:39+03:00
Звезды

Успешной службы, Тимоша: Денис Клявер провожает старшего сына в армию

Об этом сообщила поклонникам подруга музыканта Катя Лель
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Сын Клявера собрался в армию.Сын Клявера собрался в армию.Фото: СОЦСЕТИ
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Минувшим летом старший сын Дениса Клявера Тимофей закончил общеобразовательную школу в Санкт-Петербурге. Тогда гордый отец опубликовал в Instagram поздравительный пост, посвященный наследнику, в котором написал слова, показавшиеся многим шуткой: «Прощай, школа, здравствуй, армия».

Однако, как только в начале октября Тимофею исполнилось 18 лет, он сразу принял решение отдать долг Отечеству. Об этом Денис Клявер рассказал подруге и коллеге по цеху Кате Лель за кулисами на концерте. «Ну, прям мужчина настоящий. Есть в кого!», - прокомментировала певица, обнимая Дениса. А потом поделилась этой новостью с поклонниками у себя в микроблоге.

- Наш любимый Дениска Клявер провожает сыночка в армию, успешной службы, Тимоша!

Напомним, Тимофей родился в браке Клявера с танцовщицей балета Лаймы Вайкуле Юлией. Несмотря на то, что пара рассталась, сын всегда получал много внимания от обоих родителей. Кроме того, что Тимофей всегда хорошо учился, в 16 лет он стал чемпионом мира по тхэквондо.

Денис Клявер также воспитывает внебрачную 13-летнюю дочь Эвелин от певицы Евы Польны и 6-летнего Даниэля от нынешней супруги Ирины Федотовой.

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Наш любимый Дениска Клявер @denisklyaver провожает сыночка в армию, успешной службы , Тимоша!!! . #катялель #денисклявер #вгримерке #мьюзикбокс
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ИСТОЧНИК KP.RU

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