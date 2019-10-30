2019-10-30T16:44:41+03:00
Общество

«Пять рублей - это мало»: в Заксобрании рассказали о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге в 2020 году

30 октября петербургские градоначальники обсуждали проект бюджета - и помимо прочего затронули эту больную для многих тему
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам градоначальников, повышение тарифа на пять рублей не позволит ему выйти даже на самоокупаемость перевозок.По словам градоначальников, повышение тарифа на пять рублей не позволит ему выйти даже на самоокупаемость перевозок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге приняли бюджет на три года. Пока только в виде проекта – в ближайшие месяцы ему предстоит пройти через ряд поправок и доработок. Тем не менее, кое-что ясно уже сейчас: так, в ходе первого чтения, которое состоялось 30 октября в Заксобрании, градоначальники и депутаты объяснили, на что пойдут бюджетные деньги, сколько потратят на медицину и образование, и как изменится стоимость проезда в общественном транспорте.

ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова – он представлял депутатам проект бюджета – в следующем году расходы города должны составить больше 701 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю Северной столицы. Доходов при этом предполагается почти 665 миллиардов – то есть, на 36 с лишним миллиардов меньше.

- Около 70 % расходов приходятся на государственные социальные программы, - отметил Беглов. – Лидером среди этих программ по-прежнему остается развитие образования, на которое заложено больше 157 миллиардов рублей – на 18 % больше, чем в прошлом году. Здесь основные задачи – строительство новых образовательных учреждений и поддержка и содержание уже существующих.

Бюджет Санкт-Петербурга в 2020 году предусматривает, помимо прочего, рекордные расходы - больше 701 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бюджет Санкт-Петербурга в 2020 году предусматривает, помимо прочего, рекордные расходы - больше 701 миллиарда рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

В стороне не останется и здравоохранение. Так, например, на покупку нового оборудования для больниц и поликлиник в бюджете заложено почти пять миллиардов рублей. На разработку и внедрение электронной медицинской карты – почти два миллиарда.

Также за счет бюджета профинансируют все «социальные обязательства» Санкт-Петербурга. Среди них – бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и льготников, ежемесячные доплаты к пенсии для тех, кто родился в блокадном Ленинграде, выплаты молодым мамам и классным руководителям и так далее. Отдельно губернатор упомянул о выплате ветеранам к 75-летию Победы: в казне на нее уже «отложено» суммарно полтора миллиарда рублей.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 70 % бюджетных расходов в 2020 году составят государственные программы и "социальные обязательства" города. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 70 % бюджетных расходов в 2020 году составят государственные программы и "социальные обязательства" города.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, в 2020 году особое внимание руководство Северной столице планирует уделить шести основным направлениям: системе содержания города, благоустройству, транспорту, историческому центру, поддержке промышленности, строительству и социальной сфере.

«ДРУГИХ ПУТЕЙ У НАС НЕТ»

А вот ответа на самый главный вопрос – ответа, которого все жители Санкт-Петербурга ждут, затаив дыхание и опасливо перебирая мелочь в карманах – в рамках первого чтения так и не прозвучало. Да, мы про стоимость проезда в общественном транспорте. В том, что повысить ее придется при любом раскладе, градоначальники практически не сомневаются. А вот с точными цифрами они пообещали определиться ближе к концу ноября.

- У нас тарифы не повышались с 2017 года, - отметил в своем выступлении вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов. – А вот цены все это время, напротив, росли: электричество, например, подорожало больше чем на 10 %, дизель – на 17 %. Вы понимаете, в каких ножницах мы находимся? Мы должны либо увеличить стоимость проезда, либо размер субсидии на общественный транспорт. При этом субсидия у нас в этом году и без того составляет 39 с лишним миллиардов рублей.

Второе чтение бюджета намечено на 20 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Второе чтение бюджета намечено на 20 ноября.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока что в проекте бюджета заложен рост тарифа на пять рублей – это значит, что одна поездка в метро, если ничего не изменится, в 2020 году будет стоить 50 рублей, а автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках – 45. Но этого, по словам Батанова, недостаточно для того, чтобы этот самый тариф начал покрывать хотя бы себестоимость перевозок.

- Варианты сейчас предлагаются разные, - заключил вице-губернатор. – Ко второму чтению – оно состоится 20 ноября – мы сформируем окончательное предложение и будем его обсуждать. Но это в любом случае будет либо рост тарифа, либо увеличение субсидии. Других путей у нас сейчас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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