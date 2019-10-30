Винный ликбез

Скоро Новый год, а значит, настала пора понемногу закупать самые основные продукты. И в том числе, конечно, алкоголь - куда же без него на праздничном столе? Но если разбираться в правильных и неправильных сырах, колбасах, молоке и йогуртах наш народ за последние несколько лет научился, то выбрать правильное шампанское для большинства по-прежнему задача не из легких.

Разбираемся в терминах

Первыми - что под Новый год, что без него - с полок магазинов всегда улетают газированные винные напитки. Ну а что? Они вкусные, красивые, а самое главное, дешевые - средний ценник составляет всего 150-180 рублей. Вот народ и разбирает.

И совершает, как отмечают эксперты, большую ошибку.

- Давайте для начала разберемся с терминологией, - предлагает генеральный директор петербургского завода «Игристые вина» Юрий Дудко. - Напитки, которые есть на прилавках, следует разделять на две категории: собственно, игристые вина и те самые газированные винные напитки. Игристые вина - как, в общем-то, и вина в целом, - это, если говорить простым языком, виноград и дрожжи. Все ингредиенты натуральные, никакой химии категорически не допускается. Возьмите, например, наше шампанское - вы не найдете в составе ни одного ингредиента, кроме перечисленных выше.

Полный бокал химии

Винные напитки - совсем другое дело. Кроме винограда и дрожжей, в них зачастую можно найти целый букет искусственных компонентов: ароматизаторы, консерванты и так далее. Даже пузырьки в таком шампанском, объясняет наш эксперт, ненатуральные. Как в том анекдоте про фальшивые елочные игрушки, которые блестят, но не радуют.

- В винных напитках газация тоже искусственная, - продолжает Дудко. - Происходит она по принципу газировки. Помните, раньше продавались сифоны, которые превращали обычную воду в газированную? Здесь то же самое. В натуральном шампанском углекислый газ «внедряется» в напиток на химическом уровне. За счет этого дольше держится так называемый перляж - игра пузырьков - и сохраняется вкус.

Впрочем, бог с ними, с пузырьками. Это в конце концов вопрос эстетики. А вот чем пренебрегать действительно не стоит, так это вопросами здоровья. Употребление химии (а ее, напомним, в винных напитках с избытком) еще никого здоровее не делало.

При выборе обращайте внимание на цену и внимательно читайте этикетку. Фото: Роман Игнатьев.

Будь в курсе

Так как же отличить одно от другого? Во-первых, обращайте внимание на цену. Настоящее шампанское не может стоить дешевле 164 рублей. Все, что дешевле, сразу отметаем. Из «натурального» в них, скорее всего, только стекло, из которого сделана бутылка.

Следующий совет - читайте этикетку. Тот же ГОСТ обязывает производителей винных напитков маркировать свой продукт соответствующим образом. Увидели эту фразу на бутылке - отставьте ее в сторону и выберите к праздничному столу что-нибудь другое.

- Все остальное - дизайн самой бутылки, этикетки, качество стекла и другие параметры - вам, увы, ничего не скажет, - отмечает Дудко. - Производители винных напитков научились отлично маскироваться. Скажу даже больше: некоторые крупные фирмы, занимавшиеся выпуском натурального шампанского и вин, тоже перешли на производство винных напитков, потому что в силу привлекательного внешнего вида, доступной цены и разнообразия вкусов они пользуются огромной популярностью. Поэтому и на марку алкоголя обращать внимание не стоит - громкое имя сейчас, увы, ни о чем не говорит.