2019-10-30T17:26:38+03:00
Спорт

«Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ по футболу «Краснодар» – «Ростов». Команды сыграют в воскресенье, 3 ноября 2019 в Краснодаре. Начало – в 16.30
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч чемпионата РПЛ «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019 – 3:1 (победа «Краснодара»). Фото: А.Гусев/fc-rostov.ruПрогноз на матч чемпионата РПЛ «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019 – 3:1 (победа «Краснодара»). Фото: А.Гусев/fc-rostov.ru
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Прогноз на матч чемпионата РПЛ «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019 – 3:1 (победа «Краснодара»).

Матч между «Краснодаром» и «Ростовом» станет одним из центральных не только в туре, но и в чемпионате. Южное дерби превращается из регионального в федеральное – ведь встречаются клубы, занимающие на данный момент, четвертое и второе места в таблице, соответственно. Ярче этой парочки в сезоне 2019/20 играет, пожалуй, только «Зенит». Поэтому, в дерби «быков» и «казаков» ожидается много голов и непредсказуемое развитие сюжета.

Небольшое преимущество на «бумаге» просматривается у хозяев поля. Прежде всего, в виде времени.

«Ростов» приедет в соседний город после непростого матча в Кубке России со «Спартаком». А «Краснодар» свой путь в этом турнире уже завершил, и поэтому на протяжении всей недели спокойно готовился к воскресному матчу.

Плюс, «быки» в нынешнем чемпионате отлично выступают в «родном загоне». Из семи матчей они пять выиграли и два завершили вничью. В четыре последних встречах «черно-зеленые» ни разу не проиграли, оказавшись сильнее «Спартака» 2:1 и турецкого «Трабзонспора» в Лиге Европы 2:0, и разделив очки с московским «Динамо» и «Оренбургом». Краснодарцы сильны, прежде всего, своим нападением. В среднем сейчас в РПЛ они забивают за игру два мяча, а на своем поле даже чуть больше. Их атакующая линия – Сулейманов, Ари, Игнатьев, Андерсон – способна снести с пути любые оборонительные редуты.

Но «Ростов» – главную сенсацию нынешнего чемпионата – этим не удивить. Команда Валерия Карпина тоже может хвастаться своей результативностью. В 13 матчах «казаки» забили 26 голов. У одного «узбекского Роналду» – Эльдора Шомуродова – в активе 10 забитых мячей.

А вот с обороной у ростовчан все сложнее. Чего, она стоит, совсем недавно доказал «Зенит», превративший ее в фарш. Ни одна команда из первой пятерки не пропускает больше «Ростова». На выезде в среднем в их ворота влетает 2,28 мяча.

Впрочем, даже с такой дырявой защитой дончане чаще побеждают – срыв у них пока был только один раз, в Петербурге. И, вряд ли, продолжение последует в Краснодаре. Впрочем, наверняка, счастье противники будут искать в атаке и остается только вопрос, кто окажется точнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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