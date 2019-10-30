2019-10-30T17:37:08+03:00
Спорт

Зенит – ЦСКА. 2 ноября 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ по футболу «Зенит» – ЦСКА. Команды сыграют в субботу, 2 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 19.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч чемпионата РПЛ по футболу «Зенит» – ЦСКА 2 ноября.Прогноз на матч чемпионата РПЛ по футболу «Зенит» – ЦСКА 2 ноября.Фото: ФК "Зенит"
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Прогноз на матч чемпионата РПЛ «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).

Еще совсем недавно в чемпионате российской премьер-лиги царило многовластие. Но «Зенит» мощным рывком вновь оторвался от преследователей, в одиночку забравшись на трон.

После поражения от московского «Локомотива» 28 сентября, петербургская команда провела три матча в рамках российского чемпионата и все выиграла. На выезде подопечные Сергея Семака разобрались с «Уралом» 3:1 и «Крыльями Советов» 2:0, а на домашней арене разнесли в пух и прах конкурента – «Ростов» 6:1.

У московских армейцев, наоборот, сейчас настроение «минор». Набрав обороты на старте, затем команда Виктора Гончаренко стала тормозить и уже откатилась на пятое место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от «Зенита». В Лиге Европы армейцы не одержали ни одной победы в трех матчах и, вероятно, уже в декабре завершат свой европоход.

Впрочем, реально исходя из ситуации, на данном этапе для ЦСКА даже попадание в пятерку лучших коллективов премьер-лиги можно считать хорошим результатом. Ведь основа – вчерашние дублеры под присмотром двух старожилов – Акинфеева и Фернандеса.

Конечно, для поднятия настроения московским армейцам надо обыгрывать «Зенит» в Петербурге. Но насколько это реально? «Сине-бело-голубые» в нынешнем сезоне еще не проигрывали на своем поле, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

Невский клуб – самый результативный в чемпионате, забив 29 мячей. Отличиться подопечные Сергея Семака не смогли только три раза – в играх с «Локомотивом» (0:1), «Уфой» (0:1) и «Ахматом» (0:0). И пропустили, кстати, петербуржцы тоже меньше всех – отличный баланс между нападением и обороной.

Что могут армейцы противопоставить лидеру? Если только постараются «засушить» игру, попытавшись вырвать ничью. Такую тактику, наверняка, и использует Гончаренко. Но против мощной атаки «Зенита» это малореально, и шансов, что молодая команда москвичей удержит мощную атаку петербуржцев во главе с Дзюбой и Азмуном – не много. Правда, рассчитывать на легкую победу хозяевам тоже не приходится – вырывать очки у «красно-синих» наверняка придется с мясом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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