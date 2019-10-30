Инженер из Ленобласти построил на своем участке железную дорогу и паровоз

Петербуржец Павел Чилин исполнил мечту всех мальчишек. На территории вокруг своего дома он построил железную дорогу. Собственными руками он смастерил треть километра железнодорожного полотна, десять стрелок, восьмиметровый мост и депо. Две недели назад по маршруту впервые промчался мини-паровоз.

НЕДОСЯГАЕМЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Железную дорогу 61-летний Павел Чилин любил с детства. В четвертом классе он поехал с родителями в Литву, где увидел узкокалейку и маленький паровоз. С тех пор мужчина неравнодушен к рельсам, шпалам и шумным дымящим машинам.

После школы Павел окончил университет аэрокосмического приборостроения. 10 лет петербуржец проработал инженером-конструктором, а затем неожиданно сменил род деятельности. Мужчина начал мастерить органы.

Павел Чилин занимается органостроением. Одну из его работ можно встретить в Алапаевском мужском монастыре Новомучеников. Фото: личный архив героя публикации.

- Мне нравился инструмент. Но он казался таким недосягаемым, - улыбается Павел. - Мне хотелось до него добраться, услышать этот звук. Почувствовать. Как еще осуществить мечту? Построить орган самому и нажать на клавишу. Построил первый, а дальше остановиться было невозможно. Так я и начал этим заниматься. Уже создал 67 штук.

УШЛО 11 ЛЕТ

Павел переехал из Петербурга в Ленинградскую область, деревню Ульяновку. Купил участок и начал его облагораживать. Местность была заболочена, что доставляло немало хлопот. Мужчина грузовиками свозил на участок грунт, чтобы его выровнять. Железная дорога и вагонетка должны были облегчить эту работу.

Прототипом для его идеи послужила 600-миллиметровая колея военно-полевой дороги, которую использовала артиллерия для подвозки тяжелых снарядов. Рельсы были «мобильными». Их можно было переносить без серьезных земельных работ.

На строительство паровоза ушло 8 лет. Фото: личный архив героя публикации.

- Так у меня и было в начале, а потом начал вырисовываться маршрут, - рассказывает Павел. – Для своей дороги я взял 300-миллиметровую стальную полосу. Это хороший материал, долговечный. Придумал, как все закрепить. Шпалы пилил из хвойных деревьев, в основном из сосны. Ни о каких «покатушках» мы не думали тогда. Главным назначением была хозяйственная работа. Плодородие повышать, торф развозить.

Сначала инженер соорудил два небольших участка пути. Со временем Павел решил их соединить.

Протяженность железной дороги - треть километра. Фото: личный архив героя публикации.

- Для этого пришлось построить большой восьмиметровый мост. Там был канал, который мы не могли засыпать, тогда решили его победить по-другому. Товарищ подарил балку весом в тонну, я соорудил переправу. На это ушло три года.

«ВЗЯЛ И ПОЕХАЛ»

Восемь лет назад об инженере из Ленобласти узнал сотрудник депо Сергей Терехов. Он предложил Павлу вместе построить паровоз. У товарищей ушло на это восемь лет.

Теперь паровоз радует всю ребятню. Фото: личный архив героя публикации.

- Самое главное для паровоза – это производительный и мощный котел. Сложное устройство. В котле при помощи дров мы греем воду. Она под давление превращается в пар, и за счет этого двигается машина, - объясняет один из создателей. – В конце сентября прошло первое испытание. Мы хотели его просто раскочегарить, а он взял и поехал!

Чудо-машину уже обкатали соседские ребятишки и дети друзей. Особенно счастлив 11-летний сын Павла. Он тоже помогал отцу в строительстве. Сейчас инженеры продолжают строить планы. В ближайшее время они собираются утеплить аппарат и покрасить.