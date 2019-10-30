«Дочка плачет целыми днями»: В Петербурге сотрудники приюта похитили любимого кота у шестилетней девочки

За три года кот Сема для семьи Недоумовых из Петербурга стал настоящим членом семьи. Пушистого котенка британца шестилетней девочке подарила бабушка - радость малышки не передать словами! Вика целыми днями играла с Семой, заботилась о нем и кормила. Но месяц назад произошла беда: во время переезда кот вырвался из переноски и убежал. Недоумовы восемь дней, сбив ноги, искали любимчика, пока не наткнулись на объявление в Интернете. Найден кот - британец. И вот, казалось, хэппи-энд, но не тут-то было.

- Мы связались с людьми, давшими объявление, - рассказывает хозяйка кота Татьяна. - Это оказались продавцы магазина Petshop на Елизаровской. Нам сказали, что нашего найденного котика к ним принесла девушка, а они дали объявление о находке в группу, но так как никто не отозвался. Поэтому они передали нашего Сему на временную передержку к своей знакомой Александре Осининой. Мы ей позвонили, но общаться девушка на удивление с нами не стала. Сказала, что по коту мы должны обратиться к директору приюта «Преданное Сердце» Наталии Авласевич.

Сему обожала вся семья

Поначалу Недоумовы были уверены, что совсем скоро все закончится. Главное, Сема жив-здоров.

- Я связалась с Наталией Авласевич, и тут началось непонятное, - вздыхает Татьяна. - Мне сказали, что мой кот на передержке и проходит лечение. У него нашли псориаз. Что мне его никто в данный момент не отдаст. Что я должна заполнить какие-то анкеты на получение моего кота. Я приехала сама в этот приют и заполнила все, что мне сказали. Мне обещали перезвонить. Спустя два дня, не дождавшись звонка, я сама связалась с директором приюта и услышала грубым тоном ответ: "Кота мы вам не отдадим, вы неподходящая хозяйка". Представляете, я не подхожу для своего же кота!

Борьба за кота продолжалась несколько недель. Чтобы избавиться от назойливых хозяев в приюте, по словам Татьяны, даже заявила, что Сема уже передан в Германию новым хозяевам. Но Недоумовы все же нашли среди фотографий своего питомца - он все еще был в Петербурге. Тогда супруги и решили обратиться в полицию, чтобы вернуть пушистика домой.

Вика целыми днями плачет после потери кота

- С участковым мы сходили в приют, но, разумеется, там Семы не было, - негодует хозяйка кота. - И я знала об этом. Сейчас его прячут на передержках. Дочка всеми днями плачет, плохо спит и не понимает, как так ее любимого питомца ей не отдают.

В самом приюте высказать свою позицию по истории с Семой отказались. Директор Наталия Авласевич заявила, что не будет разговаривать с журналистами.