Матч 1/8 финала Кубка России по футболу Зенит - Томь 30 октября 2019 года: обзор матча, итоговый счет, голы

Обзор матча Зенит - Томь 30 октября 2019 года: итоговый счет, голы

Впереди у «Зенита» важнейшие матчи – в субботу, 1 ноября 2019 года, с ЦСКА в чемпионате России и во вторник, 6 ноября, – в Лиге чемпионов с немецким «Лейпцигом». Перед такими баталиями наставник петербуржцев Сергей Семак решил не перегружать своих ключевых игроков.

На матч 1/8 финала Кубка России против «Томи» он решил отправить тех футболистов, которых не имеют постоянного места в составе. Исключение, только украинский защитник Ярослав Ракицкий, который получил капитанскую повязку. В воротах, вообще, дебютировал воспитанник петербургского футбола Александр Васютин.

Конечно, даже «вторым» составом зенитовцы были явным фаворитом. Но игра началась атаками сибиряков, правда, чтобы вернуть инициативу хозяевам хватило пару минут. Первый же удар петербуржцев мог стать голевым, но на помощь гостям пришла перекладина после удара Жиркова. А на 13-й минуте последовал и первый гол – Смольников разыграл «стеночку» с Маком. Но продолжение голевого пиршества не последовало.

Более того, во второй половине тайма уже сибиряки доминировали в игре, и могли, как минимум, сравнивать счет – мощнейший выстрел в упор с метра отразил Васютин. Головой!!!

В перерыве Сергей Семак провел воспитательную работу на тему «с таким настроением вернуться в основу нереально». Поэтому, вторая половина игры вновь началась с непрерывных атак хозяев. Главной фигурой продолжал оставаться на поле Смольников, мечтающий о дубле. Несколько его забеганий имели шанс завершиться голом. Но автором второго гола у зенитовцев стал все-таки не он, а Сутормин, исполнивший сумасшедший по красоте «резаный» в противоположный от вратаря угол – 2:0.

Дальше томичи окончательно расклеились, и с углового Ерохин на 67-й минуте, сыграв на опережение, забил третий гол!!! А затем Шатов, убежав в контратаку с Ерохиным, и изящно перебросил вратаря – 4:0!!!

Между этими моментами сибиряки могли забить гол престижа, но мяч после штрафного в исполнении Казанкова попал в штангу!

Впрочем, в концовке зенитовцы могли еще несколько раз поразить ворота соперника, оставив за собой эндшпиль!

В следующем раунде Кубка России зенитовцы встретятся с грозненским «Ахматом». Игра в четвертьфинале розыгрыша состоится в марте будущего года!

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