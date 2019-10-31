Выгодную акцию «Trade-in» для обладателей старых транспондеров T-pass, а также бесконтактных карт оплаты проезда T-card анонсировали в «Автодор - Платные Дороги». Поменять старые модели на новое устройство для проезда по платным дорогам можно будет с ощутимой скидкой - до 40%. С учетом всех бонусов предложения покупка стандартного транспондера T-pass обойдется всего в 600 рублей.

Акция подготовлена специально для автовладельцев, купивших себе «бесконтактник» больше пяти лет назад. Для того, чтобы получить внушительный дисконт на свежий транспондер, им необходимо исполнить только одно условие - принести устаревший прибор в любой из Центров продаж и обслуживания или Дополнительных офисов «Автодор - Платные Дороги».

Устройство должно быть персонифицировано - с этим водителям помогут в Центре продаж и обслуживания. При замене старый транспондер заблокируют для дальнейшего использования.

- По условиям акции со всеми скидками новый транспондер серии Limited Edition будет стоить 840 рублей, вместо 1 400 рублей. А стандартный транспондер T-pass со скидкой 40% обойдется всего в 600 рублей, - привели конкретные примеры стоимости транспондеров с учетом всех скидок в «Автодор - Платные Дороги». - Посчитать, сколько будет стоить ваш новый транспондер T-pass, можно будет на специальном калькуляторе.

Водителям предлагают заменить старый транспондер T-pass на новый. Фото: «Автодор - Платные Дороги»

Базовая скидка при обмене «пятилетки» составит 30% на любую современную модель транспондера T-pass, уточняют организаторы. Кроме того, за единовременное пополнение баланса от 2 000 рублей полагается дополнительная скидка 5%. Еще столько же можно получить за покупку держателя для мотоцикла или страхование транспондера и имущества в автомобиле. Как итог - честный бонус до 40%, который компания предоставит своим клиентам на приобретение сертифицированного оборудования.

Успеть воспользоваться предложением владельцы старых транспондеров T-pass и бесконтактных карт оплаты проезда T-card смогут до конца ноября 2019 года.

Более подробную информацию об условиях акции можно найти на официальном сайте «Автодор - Платные Дороги».