Замначальника отдела ГИБДД Петербурга и Ленобласти просят арестовать за взятку

В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Офицера заподозрили в получении взяток. Распутывать историю с "крышеванием" перевозчиков еще в июле. В тот момент сотрудники ФСБ нагрянули к заместителю командира третьего отдельного батальона ДПС. Задержанный силовик стал давать показаниях. В них он, судя по всему, и упоминал своего коллегу.

- Замначальника второго отдела Управления ГИБДД задержан в рамках расследования уголовного дела в получении взятки в особо крупном размере, - объяснил "КП-Петербург" источник. - Сегодня, 31 октября, суд рассмотрит ходатайство об аресте.

По версии следствия, деньги силовики могли получать от перевозчиков, которые доставляли грузы с карьеров. За перегруз машин тем грозил большой штраф. Чтобы избежать проблем, они и платили деньги за общее покровительство.