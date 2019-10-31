В «Буквоед» на Невском пройдет презентация книги Маргариты Грачевой «Счастлива без рук»

В декабре 2017 года муж-садист обвинил Маргариту в измене, вывез ее в лес и отрубил обе руки. Врачи смогли спасти Маргарите одну кисть, вместо второй теперь современный протез, деньги на который собрали благодаря неравнодушным людям.

Несмотря на страшную трагедию, Рита вернулась к полноценной жизни, освоила дайвинг, стала фотомоделью. А 6 ноября откроется с новой стороны - она представит читателям свою новую книгу «Счастлива без рук», которую написала в соавторстве с мамой Инной Шейкиной.

Эксклюзивно для читателей «КП-Санкт-Петербург» мы публикуем отрывок из этой невероятной истории о преодолении себя и страстном желании жить полной жизнью несмотря ни на какие преграды»

«Рита в Москве. Состояние у нее тяжелое, шок, большая кровопотеря, она только что перенесла многочасовую операцию по ампутации кистей в Серпухове, но времени на восстановление для следующей операции нет, врачи и медсестры столичной больницы готовят девушку к реплантации левой кисти. Собрать руку по кусочкам, используя сухожилия второй руки, зафиксировать спицами переломы, зашить все разрывы и повреждения и, самое главное, восстановить кровоток в руке берется опытный хирург Тимофей Сухинин. Операция начнется вечером и будет идти всю ночь, кисть удастся пришить к «распакованной» культе. Но признает ли эту «новую» кисть ее собственная рука, предсказать на тот момент было, конечно, невозможно.

Уже утром заведующий отделением микрохирургии столичной больницы Валерий Геннадьевич вызовет к себе маму девушки:

– Я должен сказать вам, что произошла действительно трагедия. Не припомню, чтобы мне приходилось сталкиваться с такими ужасными травмами, которые сознательно нанес один человек другому, а тут еще и близкий… Это что-то запредельное. Мы постарались сделать все возможное, но пока говорить о том, что левую руку удалось спасти, рано. Существуют, так сказать, критические сроки, седьмой день – это первая точка отсчета. Если восстановится кровоток и не случится кровотечений, будем ждать еще неделю. Здесь есть опасность воспалительных процессов и нагноения. Пока не делаем никаких прогнозов. Просто ждем и верим.

– Спасибо вам, доктор. А когда можно будет увидеть Риту?

– Ожидайте, возможно, во второй половине дня ее переведут из реанимации к нам в отделение.

Но перевода в этот день не будет. Ближайшие сутки Рита проведет в реанимационном отделении, маме удастся на несколько минут пройти к ней, и медсестры разрешат немножко попоить дочку водичкой из шприца. На прощание она скажет: «Рита, я приеду завтра, мне разрешили лежать вместе с тобой в палате. Держись. За детей не переживай, мы что-нибудь придумаем. Самое главное, ты жива. С остальным справимся. Я тебя люблю»

Пообщаться с автором можно будет 6 ноября в 19.00 магазине «Буквоед» на Невском проспекте, 46.