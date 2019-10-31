Поклонников возмутило состояние могилы композитора-виртуоза Олега Каравайчука в Санкт-Петербурге

Несколько дней назад в соцсетях появились фотографии могилы петербургского композитора-виртуоза Олега Каравайчука. Поклонников великого творца они повергли в ужас: захоронение было завалено досками, на которых лежали цветы и распечатанная черно-белая фотография.

Олег Каравайчук – личность в Санкт-Петербурге, без преувеличения, легендарная. Пианист-виртуоз, гениальный импровизатор, автор музыки более чем к 150 фильмам, он прославился не только невероятным талантом, но и столь же невероятно эпатажным поведением. Концертным залам он предпочитал музеи, галереи и клубы, играл с наволочкой на голове, лежа и на коленях. 13 июня 2016 года Каравайчука не стало. Музыканта похоронили на Комаровском кладбище. И вот уже три года длится непростая история с его могилой: несмотря на статус личности, выглядит она бедно и неприглядно.

Между тем в Фонде Олега Каравайчука призывают не беспокоиться: за могилой присматривают и понемногу приводят ее к достойному виду. А фото с досками, взволновавшее общественность, было сделано во время работ по созданию основания для надгробия.

- У Олега Николаевича Каравайчука не нашлось родственников, поэтому Фонд инициировал установку надгробия, подготовил проект, - рассказали в организации.- В Ленинградской области найден валун, доставлен на Комаровское кладбище, проведены работы по созданию основания для установки камня.

Так выглядит сейчас могила композитора-виртуоза Олега Каравайчука. Фото: Татьяна КЛЯВИНАФото: СОЦСЕТИ

При помощи Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле были подготовлены необходимые документы, и 24 октября надгробие – было установлено на полагающееся место.

Теперь перед Фондом стоит новая задача – выплатить счет от Комаровского кладбище.

- Финансовая поддержка со стороны Администрации невозможна, - уточнили в организации. - Поэтому смету от Комаровского кладбища планируется оплатить из частных средств друзей и поклонников Олега Николаевича. Если у вас есть желание и возможность содействовать – конкретные предложения направляйте по электронному адресу info@f-o-k.org