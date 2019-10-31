«Ноябрьские законы»: что изменится с 1 ноября 2019 года для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти

Уже завтра, 1 ноября 2019, жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти ждут серьезные перемены. В силу вступит ряд новых федеральных законов. В первую очередь они касаются автомобилистов и туристов.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ

Если вы часто отправляетесь в поездки по святым местам, имейте в виду: с 1 ноября устраивать «паломнические туры» смогут только религиозные организации. У турфирм это направление официально «отберут».

Авторы поправок к закону «Об основах туристской деятельности» настаивают: это позволит оградить паломников от «мошенников, которые бросают тень на конфессии». Правда, в самих турфирмах инициативу находят сомнительной:

- Компании, которые занимались паломническими поездками до 1 ноября, входили в единый реестр туроператоров, - рассказывает Марина Любимова, член правления «Лиги туроператоров Санкт-Петербурга». – Соответственно, их клиентов защищали от неприятностей страховые компании и государство. Религиозные центры ни в какой реестр, разумеется, не входят и со страховыми компаниями не сотрудничают. Поэтому сам собой возникает вопрос – кто будет помогать людям, если во время поездки возникнет какая-то чрезвычайная ситуация? Этот механизм в законе не прописан.

Устраивать «паломнические туры» теперь могут только религиозные организации.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, отмечает наш собеседник, с турфирмой любые туристы – включая и паломников – заключали договор. И в случае, если качество оказанной услуги оставляло желать лучшего, имели право обратиться в Роспотребнадзор и Ассоциацию по защите прав потребителей. Как это будет работать по новым правилам – опять же, до конца не понятно.

- При этом для туроператоров – и в частности, туроператоров Санкт-Петербурга и Ленобласти – на мой взгляд, мало что изменится, - констатирует Любимова. – Тут, опять же, вопрос в формулировках. Что считать «паломнической поездкой»? Допустим, человек отправляется в Александро-Свирский монастырь. И по пути в рамках заезжает еще куда-нибудь. Это паломничество или нет? К сожалению, закон это никак не поясняет.

Туристов ждут новшества с 1 ноября 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

НАЖМИ НА КНОПКУ – ОФОРМИШЬ ДТП

Еще одно новшество коснутся автомобилистов. С 1 ноября в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области аварии на дорогах можно будет оформить через телефон, не вызывая ГИБДД и не заполняя бумаги. Строго говоря, такая система – она называется «европротокол» - действовала в наших краях уже давно, но теперь ее не только переведут на «электронные рельсы», но также упростят и расширят.

Во-первых, водителям не нужно будет на месте договариваться, кто из них прав, а кто виноват. Каждый сможет через «Госуслуги» отправить в страховую компанию свою версию событий, а уже там все детально изучат и вынесут вердикт.

- Во-вторых, исчезнет необходимость вручную указывать в бланке извещения персональные данные, марку автомобиля и прочую необходимую информацию, - поясняют в пресс-службе управления ГИБДД России по Ленинградской области. – Все это будет проставляться в нужных графах автоматически.

Наконец, возрастет страховая сумма – со 100 до 400 тысяч рублей.

Чтобы оформить европротокол по упрощенной схеме, участники ДТП должны будут иметь активный аккаунт на «Госуслугах» и, конечно, полис ОСАГО. Никаких специальных приложений или документов для этого не потребуется.

КСТАТИ

Также с 1 ноября 2019 года:

- Микрокредиты перестанут выдавать под залог жилья. Закон был принят при активном участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

- Водителей грузовиков обяжут устанавливать на свои автомобили тахографы – устройства для регистрации скорости, режима труда и отдыха. За отсутствие или неисправность тахографа наказывать будут не только водителей, но и компании, в которых они работают.

- Водителям перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства – их полностью заменят на электронные.