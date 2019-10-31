2019-10-31T20:21:35+03:00
Общество

Хамил и выгонял из машины: Петербуржцы рассказали о водителе, объявившем голодовку из-за спора с Яндекс.Такси

Таксист несколько дней протестует из-за понижения в классе, но не говорит про нюансы ситуации
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пассажиры узнали водителя, устроившего голодовку против Яндекс.Такси.Пассажиры узнали водителя, устроившего голодовку против Яндекс.Такси.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Акция протеста, совмещенная с голодовкой и забастовкой, которую объявил один из петербургских водителей сервиса Яндекс.Такси, попала на страницы всех городских СМИ. Мужчина обвиняет агрегатор в нарушении трудовых норм и говорит о «рабском» положении таксистов. Но при этом молчит обо всех нюансах конфликта. А ведь протест вызван понижением водителя в классе: из «бизнеса» его спустили в «эконом». И причины были.

- Очень наглый водитель, хамит на просьбу пассажира открыть окно и выключить кондиционер; Выгнал меня из машины, сказал, что по такой цене не повезет, нахамил, - рассказали «Комсомольской правде» петербуржцы, узнавшие таксиста.

По словам горожан, особенно девушек, горячий мужчина не упускал возможности проявить свой нрав и оказать знаки внимания прекрасным пассажиркам. Иногда слишком настойчиво.

- Я вышел у дома на Шостаковича 1/9,а дальше, до конечного адреса, моя девушка поехала одна. Водитель сразу начал болтать с ней и в конце концов предложил поехать вместе с ним на шашлыки, - поведал один из пассажиров таксиста.

Именно за подобные проступки и жалобы со стороны клиентов, таксиста понизили в классе. Это, естественно, сказалось на его доходах, ведь тарифы в «экономе» и «бизнесе» разные. Впрочем, обратную дорогу никто для водителя не закрывает. Работай хорошо и без нареканий - вернешься назад, но вместо этого мужчина решил поскандалить, мотивируя голодовку нарушением трудовых норм.

При этом ни для кого не секрет, что таксисты проводят за рулем по многу часов, что работа это тяжелая и порой неблагодарная, а деньги просто так не даются. Поэтому акция протеста большого ажиотажа среди таксистов не вызвала - все им нужно крутить баранку, ведь за простой машины платить никто не будет.

Пресс-служба Яндекс.Такси подчеркивает, что не ставит на водителе крест. Если жалобы прекратятся, то он сможет работать с заказами повышенных классов.

- Водитель настаивает на том, чтобы ему поступали заказы уровня «Комфорт +». В то же время из-за жалоб пользователей его рейтинг снизился до отметки, которая не позволяет ему получать заявки даже обычного «Комфорт». Поэтому наши специалисты вынужденно отстранили таксиста от работы на повышенном уровне. Хотим подчеркнуть, что наши сервисные правила едины для всех, открыты и известны водителям еще до начала сотрудничества, - комментируют ситуацию в Яндекс.Такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
Ленивые петербургские грузчики кидали строительный мусор в самосвал прямиком с 8-го этажа
Смольный и УФАС Петербурга могут сократить число ГУПов в ходе инвентаризации
Прокуратура и СК проверят прорыв трубы с кипятком на улице Олеко Дундича, из-за которого обварился пенсионер
Погода на первое ноября в Петербурге принесет мокрый снег, дожди и гололедицу
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют еще один съезд
В Петербурге плата за отопление в ноябрьских квитанциях ЖКХ вырастет на 5-8%
Первый этап женских гонок W Series пройдет под Петербургом
От 1331 рубля: Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Появилось видео допроса обвиняемого в убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Полежаевском парке восстановили пешеходный мост, проходящий через Аллею Славы
Детский театр танца Бориса Эйфмана готов принять первых зрителей
Петербуржцев умилили осенние каникулы медведицы Хаарчааны
Ведьмы, черти и оборотни: Зловещая «нечисть» появилась на улицах Петербурга