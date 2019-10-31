Хамил и выгонял из машины: Петербуржцы рассказали о водителе, объявившем голодовку из-за спора с Яндекс.Такси

Акция протеста, совмещенная с голодовкой и забастовкой, которую объявил один из петербургских водителей сервиса Яндекс.Такси, попала на страницы всех городских СМИ. Мужчина обвиняет агрегатор в нарушении трудовых норм и говорит о «рабском» положении таксистов. Но при этом молчит обо всех нюансах конфликта. А ведь протест вызван понижением водителя в классе: из «бизнеса» его спустили в «эконом». И причины были.

- Очень наглый водитель, хамит на просьбу пассажира открыть окно и выключить кондиционер; Выгнал меня из машины, сказал, что по такой цене не повезет, нахамил, - рассказали «Комсомольской правде» петербуржцы, узнавшие таксиста.

По словам горожан, особенно девушек, горячий мужчина не упускал возможности проявить свой нрав и оказать знаки внимания прекрасным пассажиркам. Иногда слишком настойчиво.

- Я вышел у дома на Шостаковича 1/9,а дальше, до конечного адреса, моя девушка поехала одна. Водитель сразу начал болтать с ней и в конце концов предложил поехать вместе с ним на шашлыки, - поведал один из пассажиров таксиста.

Именно за подобные проступки и жалобы со стороны клиентов, таксиста понизили в классе. Это, естественно, сказалось на его доходах, ведь тарифы в «экономе» и «бизнесе» разные. Впрочем, обратную дорогу никто для водителя не закрывает. Работай хорошо и без нареканий - вернешься назад, но вместо этого мужчина решил поскандалить, мотивируя голодовку нарушением трудовых норм.

При этом ни для кого не секрет, что таксисты проводят за рулем по многу часов, что работа это тяжелая и порой неблагодарная, а деньги просто так не даются. Поэтому акция протеста большого ажиотажа среди таксистов не вызвала - все им нужно крутить баранку, ведь за простой машины платить никто не будет.

Пресс-служба Яндекс.Такси подчеркивает, что не ставит на водителе крест. Если жалобы прекратятся, то он сможет работать с заказами повышенных классов.

- Водитель настаивает на том, чтобы ему поступали заказы уровня «Комфорт +». В то же время из-за жалоб пользователей его рейтинг снизился до отметки, которая не позволяет ему получать заявки даже обычного «Комфорт». Поэтому наши специалисты вынужденно отстранили таксиста от работы на повышенном уровне. Хотим подчеркнуть, что наши сервисные правила едины для всех, открыты и известны водителям еще до начала сотрудничества, - комментируют ситуацию в Яндекс.Такси.