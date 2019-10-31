2019-10-31T23:09:03+03:00
Звезды

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева

В Санкт-Петербург Чернышев приехал, чтобы представить новое ледовое шоу
Сергей ВОЛЧКОВ
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Чернышев и Навка презентуют в Петербурге ледовый мюзикл "Руслан и Людмила"Чернышев и Навка презентуют в Петербурге ледовый мюзикл "Руслан и Людмила"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером 31 октября в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Одну из главных ролей - роль богатыря Руслана - исполнил известный фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вот уже несколько месяцев борется с тяжёлой болезнью.

Перед выступлением ведущие артисты собрались на пресс-конференцию на арене спортивного комплекса "Юбилейный". Петра Чернышева среди них не оказалось. Организаторы не были уверены в том, что фигурист выйдет к журналистам, но под конец общения он все же появился - буквально на пару минут для общего фото. А после того, как все закончилось, ушел отдельно ото всех по льду в дальний конец арены - видимо, чтобы его не успели перехватить работники камеры и диктофона.

По словам Татьяны Навки, Чернышев чувствует себя хорошо. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Татьяны Навки, Чернышев чувствует себя хорошо.Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяну Навку вопрос о том, как себя чувствует Чернышев, удивил:

- В каком смысле "как он себя чувствует"? - ответила она корреспонденту "Комсомолки" - Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо.

Напомним: слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием, появились в начале сентября. Как сообщали СМИ, у актрисы может быть онкология,однако родственники опровергли эту информацию.

Чернышев выступит в образе Руслана. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чернышев выступит в образе Руслана.Фото: Артем КИЛЬКИН

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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