Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева

Вечером 31 октября в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Одну из главных ролей - роль богатыря Руслана - исполнил известный фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вот уже несколько месяцев борется с тяжёлой болезнью.

Перед выступлением ведущие артисты собрались на пресс-конференцию на арене спортивного комплекса "Юбилейный". Петра Чернышева среди них не оказалось. Организаторы не были уверены в том, что фигурист выйдет к журналистам, но под конец общения он все же появился - буквально на пару минут для общего фото. А после того, как все закончилось, ушел отдельно ото всех по льду в дальний конец арены - видимо, чтобы его не успели перехватить работники камеры и диктофона.

По словам Татьяны Навки, Чернышев чувствует себя хорошо.Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяну Навку вопрос о том, как себя чувствует Чернышев, удивил:

- В каком смысле "как он себя чувствует"? - ответила она корреспонденту "Комсомолки" - Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо.

Напомним: слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием, появились в начале сентября. Как сообщали СМИ, у актрисы может быть онкология,однако родственники опровергли эту информацию.

Чернышев выступит в образе Руслана.Фото: Артем КИЛЬКИН