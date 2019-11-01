2019-11-01T03:03:49+03:00
Общество

Организаторы раскрыли секреты фестиваля «Чудо света» в Санкт-Петербурге

За два дня до грандиозного события на Дворцовой площади журналистам показали отрывки светового шоу [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Организаторы придерживаются темы экологии в этом году, оттого Дворцовая площадь и заиграет природными красками.Организаторы придерживаются темы экологии в этом году, оттого Дворцовая площадь и заиграет природными красками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Со 2 по 3 ноября в Санкт-Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света». Праздник состоит из коротких показов грандиозного светового спектакля, которые будут идти каждые полчаса с 19:00 до 22:00. Масштабные 3D-представления, спроецированные на фасад Главного штаба, будут придерживаться на этот раз экологической тематики.

31 октября будущее шоу по достоинству оценили журналисты на специальном пресс-показе. Всю завлекающую красоту можно рассмотреть на снимках нашего фотокорреспондента. Главный штаб на несколько минут примерил на себя гигантские световые растения, деревья и морскую гладь. Величественные природные пейзажи определенно идут архитектуре Дворцовой площади.

С пресс-показа фестиваля света наш фотокорреспондент ушел завороженным! Фото: Артем КИЛЬКИН

С пресс-показа фестиваля света наш фотокорреспондент ушел завороженным!Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот раз «Чудо света» порадует посетителей максимальным вовлечением в праздник. Горожанам предлагают стать полноценными участниками светового представления, скачав на телефоны специальное приложение с дополненной реальностью.

- 3D спектакль на фасаде Главного штаба перенесет зрителей в интерактивную видеоигру. Петербуржцев ждет захватывающий квест в киберпространстве и поиск потерянных артефактов через сканирование QR-кодов, которые помогут найти потерянный «источник света», - интригуют организаторы.

В этот раз праздник разделят на две интерактивные зоны. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот раз праздник разделят на две интерактивные зоны.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Чудо света» поделят на две зоны: digital-сад и, собственно, площадку для просмотра светового 3D-шоу. Если расшифровать предназначение первой, то она создана для семейных и дружеских прогулок возле необычных красочных конструкций от разных художников. Именно на них и будут находиться QR-коды, которые приблизят к разгадке приключенческой виртуальной истории.

Показы светового шоу будут повторять каждые полчаса с 19:00 до 22:00. Фото: Артем КИЛЬКИН

Показы светового шоу будут повторять каждые полчаса с 19:00 до 22:00.Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что вход на мероприятие будет традиционно свободным. Попасть на фестиваль можно со стороны Дворцового проезда, а выйти – через арку Главного штаба в сторону Большой Морской улицы. На шоу действует возрастное ограничение 6+.

Организаторы придерживаются темы экологии в этом году, оттого Дворцовая площадь и заиграет природными красками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Организаторы придерживаются темы экологии в этом году, оттого Дворцовая площадь и заиграет природными красками.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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