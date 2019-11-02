Зенит - ЦСКА 2 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вновь Петербург против Москвы, Главная столица против Культурной, деньги против интеллекта, «Зенит» против ЦСКА на «Газпром Арене»! Матч, в котором лидер чемпионата проверит молодую и дерзкую команду армейцев, начнется в 19:00 на «Газпром Арене». «Сине-бело-голубые» против «красно-синих» – это всегда много огня на поле и за его пределами. Ожидается многотысячное нашествие фанов ЦСКА в город на Неве.

Москвичам, чтобы продолжить борьбу за чемпионство, необходимо, как минимум, не проиграть в Петербурге. Но в «Зените» по этому поводу другое мнение, тем более что «основа» отдохнула от напряженных боев, пропустив матч на Кубок России против «Томи». Артем Дзюба уже мечтает поразить ворота Игоря Акинфеева!

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу (подробности)

Время начала матча «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 2019

Матч «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 19:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – ЦСКА можно посмотреть 30 октября и начнется в 18:25 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 2019

Трансляция матча «Зенит» – ЦСКА 2 ноября 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 18:25 по московскому времени.