2019-11-02T16:55:31+03:00
Спорт

Зенит – Лейпциг 5 ноября 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов по футболу «Зенит» – «РБ Лейпциг». Команды сыграют во вторник, 5 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 20.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019 – 2:1.Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019 – 2:1.Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).

Долг платежом красен. С первого раза зенитчикам не удалось взять за рога немецких «быков». В Лейпциге, 23 октября петербургский клуб вполне мог мечтать о большом успехе. После первого тайма команда Сергея Семака лидировала в счете 1:0 после великолепного гола украинского защитника Ярослава Ракицкого, но немцы, сумели после перерыва все перевернуть на 180 градусов, и достичь победы – за счет мячей Лаймера и Забитцера (еще одно маленькое футбольное чудо). Сделав камбэк, «Лейпциг» неожиданно вырвался в лидеры группы G с шестью очками. «Зенит» же теперь делит второе-третье места с французским «Лионом», а еще на балл меньше имеет «Бенфика». Ситуация, одним словом, окончательно запуталась и теперь уже петербужцы должны кровь из носа выигрывать на своем стадионе, чтобы продолжать мечтать о еврокубковой весне.

Реально ли это? Вполне! И фактор домашнего поля может стать решающей в этой встрече. По игре, зенитовцы если и слабее клуба из бундеслиги, то совсем ненамного. Плюс, «быки» –не та команда, чей лозунг стабильность. Отобрав очки у «Баварии» или «Боруссии», они потом легко могут оступиться в игре с аутсайдерами. Не способность добиваться любой ценой нужного результат – главная слабость «Лейпцига» на сегодняшний день.

Поэтому, «сине-бело-голубые» должны сыграть так, как будто это их последний матч в жизни. Сдержать стремительные атаки подопечных Юлиана Нагельсманна действительно сложно, и скорее всего, хозяева хотя бы раз пропустят, но и свои шансы для взятия ворот противника у них точно будут. Тем более, если немецкий клуб решит действовать от обороны – в первом матче в Германии она не впечатлила.

У «Зенита» то же существуют серьезные проблемы в своих тылах. В Лейпциге команда Сергея Семака не стал прессинговать соперника при потере мяча, а просто отходила назад на свою половину поля. В предстоящей игре зенитовцам нужно встречать атаки противника далеко впереди, и, таким образом, лишить противника скорости – вот главный ключ к победе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019. Прогноз на матч 2 тура группового турнира Лиги чемпионов
Прогноз на матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Бенфика» (Лиссабон, Португалия). Матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало – в 22.00
Новости 24
Гол в раздевалку: «Зенит» проигрывает ЦСКА после первого тайма со счетом 0:1
Фанаты огненным файер-шоу встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА
На жителя Выборга «напала и долго грызла» летучая мышь, когда он гулял по кладбищу
Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
На Дальневосточном проспекте красочно полыхала «Лада Приора»
Прошедший октябрь стал третьим среди самых дождливых за последние 35 лет в Петербурге
Суд арестовал замначальника 2-го отдела Управления ГИБДД, которого обвиняют в «крышевании» бизнеса
Игроки московского ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»
Поножовщина между школьниками в Кудрово вызвала проверку Следкома
Петербург встал на пути атмосферного фронта, а значит будет серо и сыро
80-летний пассажир «заминировал» самолет Минск-Петербург
Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia хочет летать в Петербург из Таиланда и Малайзии
«Магазин добрых дел» устроил свалку документов в Юнтоловском заказнике
Адвокат, избивший проводницу, начальника поезда и бармена получил 2,5 года условно
Житель Ленобласти пожаловался на кражу и получил штраф за неправильное хранение оружия
Петербуржцы рванули в Финляндию и встали в многочасовых очередях на границе
Туалет-маршрутка: появилась идея, что делать с ненужными микроавтобусами после транспортной реформы
В Сестрорецке утром в ДТП порвался «Фиат»
На проспекте Энгельса пьяный водитель каршеринга разбил машину и скандалил с полицией
Петербуржцы предупредили об опасной ливневке на многострадальной набережной Смоленки
В Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов, замучившего весь Приморский район
Группа неизвестных испинала парня, а потом поколотила его заступника возле станции «Ладожская»
Испугались резонанса в медиа: Молодежь, стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», сдалась с повинной
«Зенит» проиграл «ЦСКА» в шестом туре Евролиги
«Холодный чердак» защитит от сосулек и наледи дополнительные 12 тысяч домов Петербурга
Петербуржцев из центра просят выбрать внешний вид общественного пространства на улице Кирочной
Котиков в подвале дома на Рябовском шоссе замуровали решетками
Стал известен точный список маршруток Петербурга, которые исчезнут после транспортной реформы