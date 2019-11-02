Зенит – Лейпциг 5 ноября 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).

Долг платежом красен. С первого раза зенитчикам не удалось взять за рога немецких «быков». В Лейпциге, 23 октября петербургский клуб вполне мог мечтать о большом успехе. После первого тайма команда Сергея Семака лидировала в счете 1:0 после великолепного гола украинского защитника Ярослава Ракицкого, но немцы, сумели после перерыва все перевернуть на 180 градусов, и достичь победы – за счет мячей Лаймера и Забитцера (еще одно маленькое футбольное чудо). Сделав камбэк, «Лейпциг» неожиданно вырвался в лидеры группы G с шестью очками. «Зенит» же теперь делит второе-третье места с французским «Лионом», а еще на балл меньше имеет «Бенфика». Ситуация, одним словом, окончательно запуталась и теперь уже петербужцы должны кровь из носа выигрывать на своем стадионе, чтобы продолжать мечтать о еврокубковой весне.

Реально ли это? Вполне! И фактор домашнего поля может стать решающей в этой встрече. По игре, зенитовцы если и слабее клуба из бундеслиги, то совсем ненамного. Плюс, «быки» –не та команда, чей лозунг стабильность. Отобрав очки у «Баварии» или «Боруссии», они потом легко могут оступиться в игре с аутсайдерами. Не способность добиваться любой ценой нужного результат – главная слабость «Лейпцига» на сегодняшний день.

Поэтому, «сине-бело-голубые» должны сыграть так, как будто это их последний матч в жизни. Сдержать стремительные атаки подопечных Юлиана Нагельсманна действительно сложно, и скорее всего, хозяева хотя бы раз пропустят, но и свои шансы для взятия ворот противника у них точно будут. Тем более, если немецкий клуб решит действовать от обороны – в первом матче в Германии она не впечатлила.

У «Зенита» то же существуют серьезные проблемы в своих тылах. В Лейпциге команда Сергея Семака не стал прессинговать соперника при потере мяча, а просто отходила назад на свою половину поля. В предстоящей игре зенитовцам нужно встречать атаки противника далеко впереди, и, таким образом, лишить противника скорости – вот главный ключ к победе.