Обзор матча Зенит-ЦСКА 2 ноября 2019 15-го тура Российской премьер Лиги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал мудрить с составом перед игрой с ЦСКА. На поле вышли все лучшие, тем более, что «основа» отдыхала в середине недели, когда «резерв» разорвал в среду в Кубке России томскую «Томь». Пожалуй, единственный сюрприз — появление со стартового свистка Юрия Жиркова. Впрочем, Семак прекрасно знал, что у 36-летнего ветерана есть свои счеты к бывшему клубу — именно в армейской команде прошла большая часть его карьеры. Виктор Гончаренко тоже выставил свои лучшие силы, где выделись в обороне Акинфеев и Фернандес, ну и в атаке гости потенциально смотрелись грозно: Чалов, Влашич и Ахметов способны разорвать любую оборону.

Впрочем, начали команды очень мирно, минут десять, не решаясь на обострение. Неожиданно именно гости первыми решили поиграть первым номером, совершив несколько опасных вылазок в чужую штрафную. Зенитовцы поняли, что надо просыпаться, иначе будет поздно.

Вторая половина тайма прошла уже при их полном преимуществе, но многочисленные стандарты они использовать не смогли. А москвичи начали контратаковать. Сперва мяч от ноги Жиркова попал в перекладину! А затем армейцы привели в шок «Газпром Арену» - буквально синхронно со свистком на перерыв хорват Влашич поражает ворота Кержакова 0:1!

С первых минут второй половины петербуржцы прогнозируемо бросились вперед, и у ворот гостей сразу стали возникать опасные моменты. Тем более, что москвичи облегчили задачу сопернику — Бийол за пару минут схлопотал две желтые карточки и был удален.

Обзор матча Зенит-ЦСКА 2 ноября 2019.Фото: ФК "Зенит"

Использовать численное преимущество петербужцы не могли очень долго — мяч или летел в решающие моменты мимо ворот, либо становились добычей Акинфеева. Лишь на 73-й минуте, вышедший на замену Ерохин в одно касание замкнул передачу Дзюбы — 1:1.

Забив ответный гол, хозяева еще больше усилили прессинг во владениях Акинфеева, но забить при тотальном преимуществе больше не сумели. Армейцы оборонялись и числом, и умением. К тому же, им просто везло.

Этим матчем «Зенит» и ЦСКА завершили первый круг чемпионата РФЛ. «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате и следующую игру проведет в воскресенье, 10 ноября в гостях против тульского «Арсенала», ЦСКА ждет поездка в Сочи. А перед этим клубы ждет проверка в еврокубках.

ОФИЦИАЛЬНО

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак разочарован итогом игры с ЦСКА

После матча наставник петербургского клуба Сергей Семак признался, что разочарован итоговым результатом.

- Мы создали достаточно много моментов, и надо было еще забивать, - сказал Семак в интервью «Матч ТВ». - Сегодня владели громадным преимуществом - и в первом тайме, и во втором. К сожалению, не смогли забить больше одного мяча, а в обороне сами себе привезли очень обидный гол. В целом есть разочарование от результата. Хотелось более живой игры, но армейцам нужно было хотя бы одно очко отстоять. Возникала нервозность, и она выливалась в стычки на футбольном поле. Градус был большой. Сегодня мы играли гораздо лучше и должны были побеждать.

Наставник армейцев Виктор Гочаренко заявил, что судьи сломали матч, удалив игрока ЦСКА в начале второго тайма

- Удаление? Это тот случай, когда не надо мешать командам, - сказал Гончаренко. - Понятно, что во втором тайме темп бы взвинтился. «Зенит» большими силами пошел бы вперед, а у нас возникали бы моменты для контратак. Поэтому не стоило удалять Бийола, тем более фол не самый очевидный. Нужно было дать командам самим разбираться.

Чемпионат РПЛ. 15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – (0:1)

Голы: 0:1 Влашич (45), 1:1 Ерохин (73)

Состав «Зенита»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев (Шатов, 60), Жирков (Мак, 89), Оздоев, Барриос, Дриусси (Ерохин, 68), Дзюба, Азмун

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78)

Предупреждения: Бийол (41), Карпов (54), Азмун (85), Обляков (86), Дуглас Сантонс (90+5), Барриос (90+6), Фернандес (90+6)

Удаления: Бийол (54)

30 октября. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 46 457 зрителей

Зенит ЦСКА: послематчевая пресс-конференция.

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