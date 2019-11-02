Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что его команду погубил тупой гол

Петербургский «Зенит» не смог одержать лома победу над ЦСКА. Пропустив в самой концовке первого тайма, во втором «Зенит» смогли только отыграться, хотя почти весь период провели в численном большинстве.

После игры форвард «синеб-бело-голубых» Артем Дзюба заявил, что противник приехал в Петербург только защищаться и считает, что его команду погубил тупой гол.

- Честно говоря, не удовлетворен результатом, - заявил Дзюба. - не кажется, сегодня была полностью наша доминация, даже до удаления. К сожалению, свои моменты не забили, в том числе и я. Упустили необязательный гол, несвойственный для нас. Тупой, обидный гол. Выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших зубров, можно сказать. Такие дни тоже бывают, надеюсь, не повторится.

В целом - полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехали играть от обороны, 8 человек в своей штрафной. У них был план не проиграть, и в принципе их можно поздравить, потому что они действительно сражались, бились на каждом участке и хорошо цеплялись впереди. Но мы скорее потеряли, чем приобрели.

Артем Дзюба: Надеюсь, матч с ЦСКА будет нам уроком .

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