Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале Стаса Пьехи на «Фабрике звезд»

Продюсер Виктор Дробыш пришел в студию программы «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего коллегу и друга Стаса Пьеху. Среди прочих рассказов, он вспомнил, как впервые увидел Стаса на кастинге «Фабрики звезд».

- Я был молодой продюсер, моложе, чем сейчас Стас. Сидел среди маститых членов жюри и отсматривал претендентов. Вдруг на сцену вышел симпатичный парень с красивым баритоном. Я не знал, что он внук Пьехи. Но он мне понравился на фоне всего того, что там происходило.

По словам Дробыша, все члены жюри не оценили выступление парня. А он решил взять его в свою команду, догнал на лестнице. Оба оказались питерцами, быстро нашли общий язык. И с тех пор, вот уже 15 лет дружат и вместе работают. Стас заметил, что считает Виктора отцом.

Телеведущая Лера Кудрявцева спросила у Дробыша, бывали ли какие-то неприглядные поступки подопечного.

- Есть интересная история, которую я больше нигде рассказать не смогу, только здесь. Помню, на «Фабрике» мне нужно было с ним в студии поработать. Прихожу, такой деловой. В один кабинет заглянул, в другой - никого. Захожу в комнату, где тридцать телевизоров. И все, кто работал в этой студии, вплоть до уборщиц, прильнули к экранам. Мне, говорю, нужен Стас, где он? А Стас в это время на всех тридцати телевизорах занимается сексом с девушкой. Ему кажется, что если в помещении нет света, то и камеры не работают, и ничего и не видно. По всей видимости, он так торопился предаться страсти, что забыл снять кроссовки. Когда по ту сторону экрана все закончилось, я взял микрофон и сказал: «Пьеха, в студию быстро!». Он вскочил и предстал перед камерами в одних кроссовках. Это было моим первым элементом гордости за своего артиста, - рассказал Дробыш.

На вопрос ведущей, кто же была эта девушка, Стас ответил, что не имеет право называть ее имя.