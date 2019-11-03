2019-11-03T16:40:43+03:00
Спорт

«Краснодар» — «Ростов» 3 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Футбол, матч «Краснодар» — «Ростов» 3 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 ноября
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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«Краснодар» — «Ростов» 3 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу. Фото: А.Гусев/fc-rostov.ru«Краснодар» — «Ростов» 3 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу. Фото: А.Гусев/fc-rostov.ru
Изменить размер текста:

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нас ждет южное дерби, «Краснодар» дома принимает «Ростов». Встречаются лидеры — четвертая и вторая команды чемпионата. И две самых результативных клуба по результативности — после «Зенита». «Быки» забили 27 голов в нынешнем чемпионате, «казаки» - 26. Южане живут по принципу: лучшая защита — это нападение. По этому, вполне можно ожидать сегодня голевого пиршества. Того, ради чего и ходят на стадион болельщики.

Стадион, кстати, будет переполнен. Арена «Краснодара», вмещающая 34 тысячи зрителей, уже в середине недели отрапортовала, что билетов на игру больше нет. Полностью будет заполнен и гостевой сектор - ради дерби между двумя городами для фанатов будут курсировать бесплатные электрички.

«Ростов» пока смог выиграть у своих соседей только один раз в 18 матчах — в 2014 году 2:0. И, кстати, один из мячей тогда забил Артем Дзюба, тогда игравший за дончан.

Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Краснодар» – «Ростов» можно посмотреть 30 октября и начнется в 15:55 по московскому времени на канале «Матч Премьер»

Время начала матча «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019

Матч «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 16:30 по московскому времени

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов» 3 ноября 2019

У «Краснодара» более предпочтительные шансы на победу

ИСТОЧНИК KP.RU

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