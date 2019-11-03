2019-11-03T18:52:47+03:00
Спорт

Матч чемпионата РПЛ по футболу Краснодар - Ростов 3 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата РПЛ по футболу Краснодар - Ростов 3 ноября 2019
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Краснодар - Ростов 3 ноября 2019: Обзор матча чемпионата РПЛ по футболуКраснодар - Ростов 3 ноября 2019: Обзор матча чемпионата РПЛ по футболу
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Южное дерби - «Краснодар» - «Ростов» завершало первый круг чемпионата ПФЛ, и не случайно, приковало внимание всех любителей футбола. Во-первых, встречались два потенциальных лидера – четвертое и второе места в таблице, соответственно. Во-вторых, и самое главное, это самые зрелищные команды в нынешнем чемпионате, которые ищут счастья у чужих ворот, а не у своих. А, значит, гарантированно будет зрелищно и много голов.

Оправдания подтвердил уже первый тайм. Поддерживаемые заполненным стадионом, «быки» бросились вперед, пытаясь с первых минут поставить мат сопернику. Но раз за раз стали напарываться на опаснейшие контратаки дончан. До поры до времени, ошибки защиты подчищал голкипер Сафонов. Но ему пришлось дважды капитулировать уже до перерыва.

На 34-й минуте Шомуродов пяткой оставил мяч Алексею Ионову, поставив в тупик защиту хозяев. Сафонов не справился с отличным ударом последнего. А спустя семь минут «казаки» отправили противника в нокаут, когда Ионов сделал дубль. После подачи Попова с правого фланга Мартынович со Спаичем помешали друг другу вынести мяч, тот отскочил в результате к Ионову, который с несколько метров расстрелял голкипера «Краснодара».

Второй тайм ожидаемо начался со штурма ворот противника «быками». Уже за первые пять минут хозевыа имели несколько возможностей сравнять счет. Лучший момент был у Шапи Сулейманова, но он умудрился с нескольких метров не попасть в пустые ворота – бил «неродной» ногой.

Правда, взвинтив тем, краснодарцы вновь стали попадаться на контрвыпады гостей. Атака накатывалась на атаку. Видимо из опасения пропустить третий гол «быки» несколько сбавили темп – и вновь на время потеряли ход игры.

Взорвались краснодарцы уже в самой концовке. Сперва бразилец Ари с «ленточки» не сумел отправить мяч в сетку. Затем на третьей минуте добавленного времени, вышедший на замену Игнатьев отыграл один мяч, убежав от защитников. А на пятой минуте дополнительного времени Спаич прибежал в чужую штрафную и головой замкнул идеальный навес Намли с левого фланга - 2:! Настоящее футбольное чудо!!!!

Разделив очки, команды остались на «своих» местах. «Ростов» - второй и продолжает вместе с «Локомотивом» преследовать петербургский «Зенит».

Чемпионат РПЛ. 15-й тур

«Краснодар» – «Ростов» – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 Ионов (34), 0:2 Ионов (41), Игнатьев (90+3), Спаич (90+5)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон (Уткин, 46), Вилена, Фернандеш (Намли, 72), Ари, Сулейманов, Берг (Игнатьев, 75)

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Еременко, Попов (Зайнутдинов, 68), Глебов (Сигурдарсон, 86), Ионов, Байрамян (Саплинов, 69), Шомуродов

Предупреждения: Попов (53), Еременко (57), Чистяков (63), Зайнутдинов (77)

3 ноября. Краснодар. «Краснодар». 34 625 зрителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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