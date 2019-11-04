Убийство Игоря Талькова: Директор певца просил охранников дать показания против любовника Азизы

4 ноября 2019 года Игорю Талькову исполнилось бы 63 года. Но жизнь артиста оборвалась 6 октября 1991-го перед его концертом во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. В тот день между гражданским мужем певицы Азизы Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом завязалась потасовка. Во время драки прозвучал выстрел. Пуля угодила в легкое и сердце рок-звезды. Позже следователи придут к выводу, что спусковой крючок нажал Шляфман. В 2018 году следствие по громкому делу вновь возобновили, и сейчас близкие певца хотят доказать, что смерть Игоря была не случайной.

«ЕСЛИ МНЕ ЕЩЕ ДАДУТ ТАКОЕ, Я ЧОКНУСЬ»

Чтобы расставить все точки над i знакомые Игоря Талькова, спустя 28 лет после трагедии, решились опубликовать копии некоторых документов из уголовного дела через «Комсомолку». Все они перед смертью были переданы семье сотрудником прокуратуры Валерием Зубаревым, который в 1991 году вел это дело.

Игорь Тальков мечтал, чтобы его концерт показали по федеральному каналу

- До инсульта Зубарева никто не доводил, сразу скажу, - встречает нас вдова Валерия Борисовича Ольга Зубарева. – Но дело Талькова его сильно подкосило, после него он «сломался» и повторял: «Если мне еще дадут такое, я чокнусь».

Проблемы с уголовным делом Талькова у Валерия Зубарева начались сразу же. Сначала его семье стали поступать угрозы по телефону от неизвестных.

- Когда я отвечала на звонок, на том проводе молчали. Звонки эти не определялись. А вот когда муж брал телефон, там что-то говорили и он, молча, все выслушивал. Единственный раз только спросил: «На испуг берешь?». Я тогда уточнила: «Валер, тебе угрожают?». Он ответил: «Можно сказать и так». Попросил, чтобы мы с ребенком ни с кем не ездили в лифте, - вспоминает Ольга Васильевна. – А однажды он пришел домой с пистолетом. До этого он уже расследовал сложнейшие дела, но оружие ему никогда не выдавали.

Впервые о заказном убийстве рок-звезды заговорил именно Зубарев. Версия о том, что Талькова застрелили случайно во время драки перед концертом, никак не вписывалась в его хронологию расследования.

Следствие по делу об убийстве Игоря Тальккова было возобновлено год назад

- Как-то муж вернулся домой с фразой: «Я считаю, что действия Азизы можно переквалифицировать со свидетеля на соучастницу», - рассказывает вдова следователя прокуратуры. - Она вытащила револьвер из туалетного бачка, в котором его спрятал Шляфман.

«ВЫРВАЛ ПИСТОЛЕТ И СТАЛ КРИЧАТЬ»

У Ольги Васильевны дома раньше хранились материалы того уголовного дела. В них, например, фигурирует такой факт: 6 октября 1991 года Азиза отправила своего любовника Игоря Малахова к Талькову, чтобы попросить поменяться с рок-певцом выходами на сцену. Она объясняла это тем, что промокла и не успевает подготовиться к своему выступлению. Окружение семьи Тальковых считает, что это событие стало роковым.

- При этом Азиза приехала на площадку за два часа до Игоря! - недоумевает подруга и пресс-секретарь семьи Тальковых Ирина Красильникова. – И это еще не все! Как она могла промокнуть и где?! В Петербурге в тот день не выпало ни одного миллиметра осадков, - я проверяла. Да и на разговор к Игорю она должна была отправить своего директора – безоружную обаятельную брюнетку. Сделай так – и ничего бы не было, но она почему-то перепоручила просьбу своему гражданскому мужу, который пошел к Талькову с пистолетом.

Игорю Талькову поставят памятник Фото: Ирина Красильникова

В подтверждение своих слов близкие Талькова разрешили впервые опубликовать выдержки из копий протоколов допросов охранников певца, которые были в тот день с ним. Как следует из документов, Игоря Малахова в гримерку к певцу привел директор рокера Валерий Шляфман.

- Он же, зная характер Талькова, готового мгновенно вступиться в защиту своих друзей, позвал его в коридор из гримерки с криками: «Игорь, у него пистолет!», - поясняет адвокат семьи Тальковых Нина Аверина.

- Игорь по натуре был горячий человек, и даже бывший директор Талькова Влад Чернявский (охранник во время допроса ошибся, имеется в виду охранник Влад Черняев - прим.ред.) после ухода говорил Шляфману, чтобы тот без согласия певца никого в гримерку не приводил, - признавался охранник Игоря Талькова Сергей Игнатенко. - Считаю, что конфликт Талькова и Малахова был бы улажен, если бы Шляфман не вмешался, не подбежал к Талькову после ссоры и не попросил бы пистолет, акцентировав внимание на том, что у Малахова в руках револьвер.

Шляфман просил охранников Талькова дать показания против Малахова

Во время потасовки пистолет действительно был у Малахова, но Шляфман, по версии следствия, вырвал его из рук.

- После этого Шляфман произвел выстрел, - поясняет адвокат семьи Нина Аверина.

Вот как сам Шляфман описывал этот момент на допросе.

- Малахов лежал на полу, я увидел его руку, в которой он держал пистолет, он был направлен в сторону железной решетки, - делился на допросе Шляфман. - Я пытался вырвать из рук Малахова пистолет и причинил себе ссадины. Вырвав пистолет, я отскочил к решетке и что-то стал кричать. У меня в руках был пистолет, и я побежал в гримерку, думал, что там Тальков. Но его там не было, и я побежал в туалетную комнату. Положил пистолет на бачок. Я слышал, как Азиза отчетливо кричала: «Где пистолет?». До того момента, как в гримерную внесли Игоря Талькова, я не знал, что он ранен.

Копия протокола допроса Шляфмана

«ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЛИ КОНФЛИКТЫ»

После ранения Игоря Азиза признавалась, что сама унесла пистолет с места преступления.

- Когда я зашла в гримерную Талькова, один из охранников по имени Саша крикнул, что пистолет в туалете и его надо унести, - говорила на допросе Азиза. - Я посмотрела там, но ничего не нашла. Тогда Саша зашел туда сам и показал мне его – он был в бачке. Я взяла его в руки, посмотрела и передала коллеге Элли. Когда она вышла с ним на улицу, пистолет у нее забрал Малахов, который в это время пробегал мимо.

Что же Шляфман? После преступления он усердно делал вид, что ничего не помнит. И пытался обвинить в преступлении Малахова, склоняя дать показания против него охранников Талькова.

Копия протокола допроса Азизы

- По характеру Игорь был вспыльчивым, не любил, когда его обзывали или обманывали, мог вспылить даже по ничтожному поводу, - заявлял на допросе охранник Талькова Аркадий Бондаренко. – А как только в группе появился Шляфман, стало твориться вообще что-то непонятное, постоянно возникали конфликты, и директор в них всегда втягивал Игоря. Еще был момент, когда уже после убийства к нам с коллегой подошел Шляфман и попросил: «Ребята, помогите парню (Малахову) дать «вышку» (высшую меру наказания, - прим. ред.). Говорите, что вы тоже видели прямые выстрелы в Талькова». Шляфман регулярно напоминал о произошедшем, но всячески отговаривал нас от поездки в Ленинград, где мы должны были давать показания в прокуратуре.

Это подтверждает и второй охранник артиста Игнатенко. Тем не менее, следователи провели ситуационную экспертизу, которая показала: в певца стреляли сверху вниз. Малахов в момент убийства лежал и был ниже Талькова. А Шляфман – выше. Более того, в заключении говорится: «частицы пороха были на одежде только у двух человек: Талькова и Шляфмана».

Экспертиза показала, что выстрел совершил Шляфман

- Следователь мне прямо говорил: убийство Игоря – дело заказное, - вздыхает Ирина Красильникова. - Почему его убили? Потому что хотели заставить замолчать. И это у них получилось. Все, кто знал Игоря, говорят: он ходил по краю, называл вещи своими именами. Многим это не нравилось. После распада СССР он думал, что к власти пришли люди, которые снова сделают Россию великой державой, а в итоге написал песню «Господин президент», в которой критиковал Бориса Ельцина… В тот день, в Санкт-Петербурге, он должен был ее исполнить зрителям, но этого не произошло. Как до сих пор не произошло и того, о чем он мечтал: «Хочу, чтобы мой сольный концерт хотя бы раз показали по одному федеральному каналу».

КОНКРЕТНО

«Определить роль Азизы в убийстве»

Сейчас адвокат семьи Игоря Талькова уже подготовила новое ходатайство. В ближайшее время она отнесет его в Следственный комитет, и родственники певца будут просить две вещи: передать дело в суд и признать, что убийство было умышленным.

- В 2006 году были приняты поправки в уголовно-процессуальном кодекс, которые позволяют в исключительных случаях проводить суд по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях без подсудимого, - поясняет адвокат семьи Тальковых Нина Аверина. - Мы настаиваем на рассмотрении дела заочно. Для этого требуется переквалифицировать действия Шляфмана со статьи «Убийство по неосторожности» на статью «Убийство из хулиганских побуждений способом, опасным для жизни многих лиц», так как в материалах дела имеется достаточно доказательств умышленного, а не неосторожного убийства.

В убийстве Игоря Талькова обвиняют Шляфмана

В своем обращении адвокат также просит пересмотреть роль Азизы в убийстве.

- Следствие должно высказаться о роли Азизы Мухамедовой, которая была инициатором конфликта между ее любовником Малаховым и Шляфманом, - поясняет юрист. – Она совершила пособничество в убийстве Талькова, так как уничтожила орудие преступления – револьвер. Однако следствием до сих пор не дана оценка ее действиям.

Отметим, что версии о причастности Азизы муссировались сразу же после убийства. В уголовном деле певица проходит свидетелем. Подозрений в отношении нее у официального следствия нет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

aziza_info Певица Азиза объяснила, что не имеет отношения к убийству

Азиза: «Я никогда себя не оправдывала»

- Сын Талькова Игорь десять лет дружил со мной и всегда говорил: «Азиза оказалась не в том месте и не в то время», - рассказала «КП» Азиза. - Таня (вдова Талькова) и Игорь не будут говорить, что я соучастница. Есть люди, которые хотят делать громкие высказывания. Это окружение семьи. Я могу сказать, что никогда себя не оправдывала, но в отличие от Малахова и Шляфмана, я единственная, кто всегда была открыта для общения с прессой, телевидением, семьей. Почему? А потому что совесть моя чиста, душа моя чиста. Я искренне переживала и переживаю до сих пор эту историю. А подруга семьи просто распоясалась, выдает желаемое за действительное, хочет, чтобы я была соучастницей. Следствие было тогда, следствие началось год назад. Там работают умнейшие люди, целая команда экспертов и если бы все было так, как выдает окружение семьи Талькова, я бы, наверное, сидела давно. Как говорил Иосиф Кобзон об этой истории - «одной пулей убили двух людей». Убили Игоря и очень сильно «ранили» меня. Выводами, разговорами, обсуждениями. Это была драка молодых людей с амбициями, гордыней. Еще время такое было, что оружие у многих было. Я считаю, что это было случайно. А не так, как это пытаются выставить, что это чуть ли не политическое, чуть ли не заказное убийство.

P.S. Вдова певца Татьяна отказалась общаться с «КП». После этого нам позвонила Ирина Красильникова, рассказав, что она представляет интересы семьи Тальковых. По ее словам, мать Игоря Талькова не любила Азизу и говорила, что никогда ее не простит.