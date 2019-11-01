Кошмар петербуржца наблюдали днем 31 октября на Васильевском острове. Горожане засняли, как фасад дома №19 по Среднему проспекту – построенного, между прочим, в XIX веке – «украшают»… пенопластовой лепниной.

– На доме восстанавливают лепнину, и она такая легкая, что ремонтники могут ее просто держать в одной руке. Что за загадочный материал? – заинтересовалась активистка и подошла поближе, снимая все на камеру. – Друзья, это реально пенопластовая лепнина! И она будет на фасаде домов. Что-то пошло не так в этом городе…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741428" frameborder="0"></iframe> На Васильевском дом XIX века «отреставрировали» пенопластовой лепниной.Видео: @dveri_s_pomoek

Здание, которое переживает «модерновый» ремонт, – доходный дом, построенный архитектором Павлом Нотбеком в 1873 году. В разные годы в нем, помимо квартир, размещались магазины «Ленкультторга» с радиодеталями и телевизорами, клуб «Юность». Жителями старинной четырехэтажки с эркерами были химик Вадим Верховский, архитекторы отец и сын Габерцетели, разработчик свода строительных норм и правил СССР Лео Серк, архитекторы Агафоник Зорграф и Людвиг Геллерт.

Начать капремонт фасада планируют в 2030 году, закончить – в 2032-ом. Фото: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Хоть дом и является памятником и даже не занесен в список выявленных объектов культуры, спустя несколько часов после того, как курьезные кадры попали в сеть, районная администрация начала проверку.

– Ведется проверка качества ремонта лепнины и соответствия работ технологическому регламенту, – отчитались в администрации Василеостровского района. – Сейчас ремонт фасада там ведет управляющая компания «Мир».

За последние годы на состояние фасадов жаловались неоднократно. Фото: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Получить комментарии от находчивых коммунальщиков «Комсомолке» не удалось. Зато выяснилось, что за последние годы на состояние фасадов жаловались неоднократно. В 2016-ом лепнина стала обваливаться. В 2018-ом управляющая компания сбила опасные украшения. Районные власти тогда сообщали, что «работы по восстановлению лепного декора у оконных заполнений будут выполнены в соответствии с адресной программой в 2019 году», как раз осенью.

Вот только текущий ремонт фасадов ни замену, ни восстановление лепного декора не предполагает: сделать это можно только в рамках ремонта капитального. А до него еще жить да жить: начать капремонт фасада планируют в 2030 году, закончить – в 2032-ом. Поэтому на место сбитой настоящей лепнины и решили временно приклеить бутафорскую.

По мнению горожан, «уж лучше пусть на голову валится пенопласт, чем тяжелая лепнина». Фото: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

И часть петербуржцев это решение только поддержала: «уж лучше пусть на голову валится пенопласт, чем тяжелая лепнина».

– Это лучше, чем смотреть на развалюху, – поделился мнением в соцсетях горожанин Павел. – До ремонта пусть уж будет аккуратный пенопласт, а не облезлые стены.

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