Строительство скоростной железной дороги Петербург-Минск-Гамбург оценили в 40 миллиардов долларов

Идея строительства скоростных железных дорог охватила мир еще давно. Первыми запустить быстрые поезда смогли японцы, создав целую сеть, связавшую основные города страны. В России подобные проекты реализуются только сейчас, но есть идея и трансевропейской высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Санкт-Петербурга до Гамбурга. Пойти она должна через Минск. В теории. А стоимость строительства соответствующая - до 40 миллиардов долларов.

- Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Для ВСМ будет использоваться выделенная полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования. По нашим прикидкам, общая стоимость строительства может быть около $30–40 млрд, - заявил газете «Известия» Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

С одной стороны идея понятна: если есть скоростное движение между Петербургом и Хельсинки, или Москвой, почему из российских столиц не пустить поезд до Минска, который будет идти не 12 часов, а 3-4?

С "Аллегро" успешный опыт у РЖД есть, но удасться ли его масштабировать на Беларусь, Польшу и Германию - вопрос очень большой.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако скептики уверены, что пассажиропоток будет недостаточным, а создание магистрали потребует гораздо больших инвестиций, чем запланировано. Есть и второй момент. Если немецкий бизнес, пусть и на словах, готов участвовать (при собственной выгоде, конечно), то есть еще и Польша, через территорию которой должна пройти железная дорога. А договориться с заклятыми друзьями будет не так-то просто.

Вопрос о том, кто будет платить за сверхпроект, тоже в стадии обсуждения. Впрочем, по словам Григория Рапоты, если сделать все сейчас, то окупаемость ветки составит до 12 лет. В РЖД, как заверяет чиновник, идею поддерживают.

- Вопрос строительства уже перезрел, - заявил Госсекретарь Союзного государства, намекая, что дальше откладывать дело уже некуда.