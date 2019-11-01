Валентин Сошников: Человек, который делал телевидение

4 ноября 75 лет исполняется Валентину Сошникову – заслуженному работнику культуры, почетному профессору Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов, кавалеру ордена «Знак почета» и настоящему человеку-легенде - одному из тех, кто делал Ленинградское телевидение именно таким, каким оно было в советские годы: ярким, интересным и по-настоящему прорывным.

С ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ НА ГОЛУБОЙ ЭКРАН

Люди постарше, должно быть, еще помнят, что начиная с 1960-х годов, Ленинградское телевидение по праву считалось лучшим во всем Союзе. Во многом такое положение дел сложилось и благодаря Валентину Сошникову, который – вот уж ирония судьбы – на ТВ попал, можно сказать, случайно.

- Вообще-то по специальности я театральный режиссер, - рассказывает Валентин Дмитриевич. – В 1963 году я поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, на режиссерский факультет, к великому Георгию Александровичу Товстоногову.

За время учебы Сошников поставил несколько спектаклей и после окончания института вполне успешно работал театральным режиссером. И так, возможно, и остался бы в этой стезе до самого конца, не выйди в конце 60-х в одной из ленинградских газет разгромная статья, в которой творчество нескольких учеников Товстоногова было объявлено «формалистским».

- Это был, что называется, «волчий билет», - вспоминает наш собеседник. – Из театра я ушел, но спустя какое-то время меня пригласили на телевидение. Оно тогда только-только зарождалось, туда шли в основном несостоявшиеся актеры, редакторы, искусствоведы. Я подумал – «ну ничего, годика два пересижу, а потом вернусь в театр». В итоге «просидел» не два годика, а почти сорок.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ДАВАТЬ СЕБЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

В телевидении Сошников почувствовал особенный потенциал и с энтузиазмом взялся за эксперименты. Первая в СССР телеигра, первое реалити-шоу - практически все находки, форматы и жанры, которые сегодня преподносятся как «открытия», на самом деле уже были изобретены тогда, в 70-е – 80-е годы, на Ленинградском ТВ.

- Мы первыми придумали, например, убрать из новостной студии дикторов и заменить их журналистами, - продолжает Валентин Дмитриевич. – И рассказывать людям о том, что происходит в их родном городе, простым человеческим языком.

Валентин Сошников и студенты Университета профсоюзов на вечере памяти спортивного журналиста Виктора Набутова.

Так продолжалось вплоть до бесславных 90-х. Потом на телевидение пришли другие люди и принялись плавно, но уверенно превращать его в то, что оно представляет собой сейчас – пропаганду без малейшего намека на искусство.

Но наш герой не унывает. Вот уже больше 15 лет он обучает студентов в Петербургском Гуманитарном Университете профсоюзов новой уникальной специальности – «режиссер мультимедиа». Делу, как и прежде, отдается целиком и в 75 чувствует себя максимум на 40.

- Психофизика такая, - признается наш собеседник. – У меня же ни дня без работы. Я вот даже сейчас с вами разговариваю и параллельно работаю. К тому же я футболист, выпускник футбольной школы «Зенита». Я до сих пор штангу в 100 килограмм поднимаю! Так что секрет долголетия для меня очень прост – нужно просто не давать себе расслабляться.