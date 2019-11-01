2019-11-01T16:20:57+03:00
Общество

В Петербурге завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора

Строительные леса полностью разберут в начале ноября
Лилия КОЗЛОВА
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Реставрация восточного фасада Казанского собора завершенаРеставрация восточного фасада Казанского собора завершенаФото: Олег ЗОЛОТО
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Реставрация одного из самых главных символов Петербурга – Казанского собора, завершилась. В пятницу, 1 ноября, рабочие приступили к разбору строительных лесов, которые полностью демонтируют на будущей неделе и явят городу обновленный восточный фасад здания. Часть храма, выходящая на набережную канала Грибоедова, была спрятана в течение двух лет, пока шла реставрация, на которую было потрачено 60,5 миллионов рублей.

Рабочие сняли почти все строительные леса Фото: Олег ЗОЛОТО

Рабочие сняли почти все строительные лесаФото: Олег ЗОЛОТО

За два года специалисты-реставраторы успели очистить поверхность пудостского камня от грязи, плесени, грибка и мха, удалили поздние цементные вставки. После этого, с применением щадящего воздушного метода в целях консервации туфа, на фасад была нанесена тонированная известковая защитная пленка - «накрывка».

Весь фасад покрыли специальной защитной пленкой Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь фасад покрыли специальной защитной пленкойФото: Олег ЗОЛОТО

Полностью был восстановлен барельеф из известняка на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта.

Часть храма реставрировалась два года Фото: Олег ЗОЛОТО

Часть храма реставрировалась два годаФото: Олег ЗОЛОТО

Особое внимание реставраторы уделяли подбору цвета защитного известного состава, так как в 2015 году, когда была восстановлена колоннада собора, горожане очень возмущались из-за того, что она поменяла цвет от привычного «закопченного» на светлый. Черные корковые образования на фасаде Казанского собора, за сохранение которых активно ратовали общественные активисты, неминуемо приводят к разрушению туфа. Однако под воздействием окружающей среды фактура камня вновь проявилась и снова стала темной.

Колоннада, за цвет которой беспокоились петербуржцы, со временем снова потемнела и приобрела привычный "закопченный" вид Фото: Олег ЗОЛОТО

Колоннада, за цвет которой беспокоились петербуржцы, со временем снова потемнела и приобрела привычный "закопченный" видФото: Олег ЗОЛОТО

- «Жертвенный» слой известковой обмазки оберегает камень от всего спектра агрессивного воздействия окружающей среды, в том числе воспринимает сажистые загрязнения и загазованность, а при дальнейших реставрационных работах его легко можно заменять, не затрагивая поверхность камня, - пояснил главный специалист отдела технологий ремонтно-реставрационных работ КГИОП Сергей Тучинский.

Полностью строительные леса снимут в первую неделю ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Полностью строительные леса снимут в первую неделю ноябряФото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты пояснили, что без защитного известкового состава мягкий пористый туф будет необратимо разрушаться. А этого допустить никак нельзя, ведь возраст собора более 200 лет.

Следующий на очереди купол, а также южный и западный фасады собора Фото: Олег ЗОЛОТО

Следующий на очереди купол, а также южный и западный фасады собораФото: Олег ЗОЛОТО

Реставрация Казанского собора продолжится дальше. На очереди южный и западные фасады храма, аттика, барабан и купол.

Вскоре откроется роскошный вид на собор со стороны набережной канала Грибоедова Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре откроется роскошный вид на собор со стороны набережной канала ГрибоедоваФото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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