Новый налог может появиться с 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Делаете на дому ноготочки? Не забудьте заплатить налог. Занимаетесь по вечерам репетиторством? Внесите копеечку в казну. Выращиваете лук и помидоры на продажу? И тут придется раскошелиться. Министерство финансов России задумало вывести из тени всех «самозанятых» граждан и обязать их платить со своей деятельности налоги. С 1 января 2019 года такой «эксперимент» проводится в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. А с 1 января 2020 его планируют распространить еще на 19 субъектов – в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ!

«Самозанятые» – это люди, которые не имеют работодателя и получают деньги за свою работу непосредственно от заказчика. Раньше отчисления с доходов такие работники не платили, а регистрация в качестве самозанятых была не обязательной. Но в 2018 году государство осознало, что если обложить их налогом в размере от четырех до шести процентов (в зависимости от того, с кем человек сотрудничает – с физическим лицом или с юридическим), то можно обеспечить неплохую подпитку для бюджета. К концу 2019 эксперимент, проведенный в четырех субъектах, был признан успешным.

Под действие нового налога попадают, например, репетиторы...Фото: Артем КИЛЬКИН

- В Санкт-Петербурге, по разным данным, больше миллиона самозанятых, - отмечает директор городского Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов. – Свою деятельность они ведут неофициально, город о них, фактически, не знает, а значит, ничего от них не получает.

Главный плюс нового закона, по словам Кузнецова, очевиден: в городской и областной бюджеты будет поступать больше денег. Пример тому – Москва, где всего 130 тысяч человек, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, имеют налогооблагаемую базу более 17 миллиардов рублей.

- Если говорить про самих работников, то у них появится возможность вести свою деятельность официально, - продолжает эксперт. – При этом отчисляя в качестве налогов какие-то минимальные суммы.

...и водители, зарабатывающие на жизнь, как сказали бы раньше, "частным извозом".Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»

С другой стороны – подводных камней в инициативе Минфина тоже немало. Так, по словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирины Ивановой, непонятно, что помешает компаниям использовать самозанятых в качестве наемных работников.

- При этом человек будет платить в качестве налогов положенные ему четыре или шесть процентов, а работодатель ничего за него платить не будет, - отмечает Иванова. – И что нам в таком случае делать со здравоохранением, с пенсиями?

Отметим, что этот момент уже прорабатывается на федеральном уровне: так, в ФНС планируют, если самозанятый человек работает только на одно предприятие, начать досчитывать этому предприятию подоходный и страховые взносы. Но как эта система будет работать на практике, пока до конца не ясно.

В сети новый налог уже прозвали "налогом на ноготочки".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Второй момент – люди опасаются, что если они зарегистрируются как самозанятые, то уже никогда не смогут от этого статуса отказаться, - продолжает Лев Кузнецов. – И все их финансы окажутся под жестким контролем. Наверняка будут существовать определенные лимиты, и нужно будет давать объяснение, откуда на счету взялась та или иная сумма, чтобы она не попала под действие налога. Пока это, повторюсь, только опасения, но вполне обоснованные.

В целом, наши собеседники отмечают, что перед тем, как вводить новый налог еще в 19 регионах, его нормативную базу нужно основательно доработать. Иначе вреда он принесет намного больше, чем пользы. Пока что дело находится на этапе предложения - Минфин составил законопроект и внес его в Государственную думу. Однако вероятность того, что его примут, весьма высока.