Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 6 тура группового турнира Евролиги по баскетболу

Это уже вторая встреча в этом сезоне «Зенита» с ЦСКА. В начале октября команды встретились в Москве, в матче Единой Лиги ВТБ и вопреки прогнозам победу одержали зенитовцы. Но то – в Единой Лиге ВТБ, а вот в самом престижном клубном турнире Европы у «Зенита» дела сразу пошли сложнее.

Дебют сине-бело-голубых в Евролиги потребовал перестройки на график по три матча в неделю, что для три четверти новой и задерганной травмами команды предсказуемо стало тяжелым испытанием.

Первый домашний матч Евролиги «Зенит» в Петербурге «Зенит» сыграл против «Барселоны», с которой долго шел почти на равных. Опыт и класс соперников стал заметно сказываться только в третьей четверти, но этого гостям хватило для победы почти в 20 очков.

Победы в Евролиге «Зениту» пока даются только в гостях. Две недели назад сине-бело-голубые выиграли у греческого «Олимпиакоса», а позавчера вырвали победу в Вильнюсе, у местного «Жальгириса».

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА пока идет по турниру в соответствии со статусом фаворита – 4 победы в 5 матчах. Но статистика встреч команд последних лет указывает на то, что встречи «Зенита» с ЦСКА часто заканчиваются вопреки предматчевым раскладам. Например, в январе 2019-го года сине-бело-голубые прервали годичную победную серию армейцев в Единой Лиге ВТБ. Поэтому встреча с набравшим победный ход в турнире ЦСКА, а также травмы нескольких ведущих игроков, обещает как минимум упорную борьбу.

Статистика личных встреч «Зенит» - ЦСКА

Это первый сезон «Зенита» в Евролиге, поэтому сегодня в СИБУР-Арене историю матчей только открывают.

Прогноз на матч Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019

Победа ЦСКА.

Время начала матча Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019

Матч Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Ростов можно посмотреть 31 октября 2019 года и начнется в 19:30 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019

Трансляция матча Зенит - ЦСКА 1 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:25 по московскому времени.