Ну, будущий муж, держись: Буланова показала снимок многолетней давности

Татьяна Буланова разместила у себя в Instagram фотографию, которая была сделана много лет назад для обложки ее альбома «Это игра». На ней певица выглядит невероятно привлекательно и сексуально. В тот период ей было 33 года, популярность еще зашкаливала. Первый муж - продюсер группы «Летний сад» Николай Тагрин во всем ее поддерживал. Поклонникам Татьяна сообщила:

- Настроение такое.

Брак с Тагриным, который продлился 13 лет, Буланова расторгла по собственной инициативе, ради большой любви к футболисту «Зенита» Владиславу Родимову. На этот раз семейные отношения продлились 11 лет. Но не любовь, ни рождение общего ребенка брак не спасло. Татьяна, человек по натуре верный, не простила мужу измен. В 2017 пара развелась, хотя после этого еще продолжительное время проживала в одной квартире. И только совсем недавно Буланова попросила Родимова освободить жилплощадь. Кроме этого, она спровоцировала слухи о новом замужестве. В одном из ее Instagram-постов появилась недвусмысленная реплика:

- Ну, будущий муж, держись!

buslya Настроение такое:))

По мнению поклонников, 50-летняя Буланова находится в идеальной форме. Она и сегодня может себе позволить примерить то красное платье, и будет в нем выглядеть сногсшибательно.

«Вау, неимоверно шикарная», «Зажигай, Таня», «Красивая женщина!», «Супер секси», «Кто пробудил такое настроение?!», - восхитились звездой поклонники в комментариях.

Татьяна пока не раскрывает имени своего нового избранника. Но то, что она действительно выглядит не более чем на 30 лет, это очевидно. Летние, пляжные снимки с Мальдив это доказали. Идеальный пресс, накаченные мышцы. И фотографии явно делал влюбленный мужчина.