"Чешский соловей" с кистью в руках

Уютная средневековая Прага и блистательный Санкт-Петербург - два города, одинаково любимых туристами, художниками, кинематографистами, связанные не только в чем-то общей историей, но и теплой дружбой. Отныне у двух прекрасных европейских городов есть еще одна точка соприкосновения. В фонде Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» открылась выставка живописи Карела Готта - знаменитого чешского певца и талантливого художника. В экспозиции представлены не только работы Готта из личной коллекции мецената Вячеслава Адамовича Заренкова, но и картины петербургских живописцев, участвовавших в проекте «Мир глазами художников». В его рамках мастера из Северной столицы уже восемь лет отправляются в творческие экспедиции в Швейцарию, Италию, Германию, Францию… Работают на пленэре, а потом организуют выставки на родине и за рубежом.

НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК

В 2013 году фонд «Созидающий мир» организовал «живописный тур» в Чехию. Возглавил группу живописцев Вячеслав Заренков, кстати, и сам известный художник. Вячеслав Адамович как раз прогуливался по Праге в поисках подходящего вида для очередного пейзажа, когда ему позвонил... сам Карел Готт!

- Это было совершенно неожиданно. Я взял трубку и услышал приятный голос с акцентом. Карел пригласил меня к себе в студию. Уже через час мы ходили по мастерской и обсуждали его коллекцию и стиль работы над картинами. Чтобы писать, он выключал телефоны и уединялся в небольшом домике в горах, куда никто не имел права приходить и тревожить художника, - рассказал Заренков на вечере памяти певца, прошедшем в четверг в панорамном зале фонда.

На прощание Карел подарил гостю картину. Так и завязалась дружба двух художников, а сам Вячеслав Адамович с тех пор коллекционирует работы Готта. Именно благодаря этому у петербуржцев есть возможность открыть для себя знакомого еще по «Ритмам зарубежной эстрады» мэтра с новой стороны.

С этой встречи и этой картины началась дружба Вячеслава Заренкова и Карела Готта. Фото: Личный архив героя публикации.

Впрочем, без музыки вечер памяти Карела Готта все-таки не обошелся. Андрей Быковский исполнил главные хиты из репертуара «чешского соловья». Например, «Отчий дом» (именно с этим произведением Готт в 1978-м стал лауреатом советского конкурса «Песня года»), а ансамбль «Эдельвейс» станцевал чешскую польку.

К слову, в репертуаре звезды было очень много композиций на русском языке: это и старинные романсы, и эстрадные песни, ведь Карел часто гастролировал по Советскому Союзу.

Андрей Быковский и ансамбль «Эдельвейс». Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

ВСЕГДА МЕЧТАЛ О ПАЛИТРЕ

Однако в молодости певец вовсе не думал об эстраде. Еще в детстве он увлекся живописью. Его кумирами были Поль Гоген, Пабло Пикассо и Сальвадор Дали.

- Я рисую для собственного удовольствия и счастлив, если это радует кого-то еще, - говорил Готт.

Невероятное обаяние и жизнелюбие артиста нашли отражение и в его полотнах. Он сумел найти свой собственный стиль и в шутку называл себя метафизическим абсурдоконкретистом. Считая себя художником-самоучкой, он не стеснялся в выборе сюжетов и стилей, не волновался о том, что скажут критики, а свободно экспериментировал, полностью отдаваясь творчеству.

- Человек удивительного обаяния. Подобных людей в моей журналистcкой практике было всего четверо: принцесса Диана, Олег Табаков, Эдуард Хиль и, конечно, Карел. Меня поразила демократичность Готта. У него никогда не было охраны, - поделился на вечере памяти журналист Иннокентий Иванов, который несколько лет назад встречался с певцом и снимал о нем сюжет.

Портрет Карела Готта. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

По словам директора фонда «Созидающий мир» Наталии Берзиной, работы Готта не только в Петербурге, но и в России в целом выставляются впервые.

Также на выставке можно увидеть пейзажи Евгения Антипова, Андрея и Елены Базановых, Виктора Тихомирова, Вячеслава Заренкова и других петербургских художников, участвовавших в чешской экспедиции 2013 года.

- Замечательная была поездка. По городам, окрестностям, крепостям. Вот, например, деревня Голашовице. Мы с супругой хотели найти деревню барочного стиля, но не ожидали, что она будет прямо как пряник. Там каждый день съемочный. Только устроишься с холстом - приходит помощник очередного режиссера, - рассказал председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов. - Пленэр предполагает эмоциональное восприятие объекта. У художника должна сразу родиться идея, ведь на работу есть не более трех часов и о деталях задумываться некогда.

Одна из работ Андрея Базанова, созданная во время творческой экспедиции в Чехию.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

Идея проекта «Мир глазами художников» возникла задолго до создания фонда. Когда Вячеслав Заренков решил украсить стены своего дома, он не смог найти в продаже достойной картины. И тогда решил впервые взять в руки холст и краски… Вместе с первым пейзажем родилась и идея фонда, помогающего талантливым живописцам.

ЦИФРЫ

За свою творческую карьеру народный артист бывшей Чехословакии Карел Готт записал 150 альбомов, 180 синглов, снялся в 13 фильмах и продал баснословные 30 миллионов пластинок. Пел «чешский соловей» на четырех языках: английском, немецком, русском и чешском.

КОНКРЕТНО

Увидеть полотна Карела Готта и чешские пейзажи петербургских художников можно в панорамном зале фонда «Созидающий мир» на Приморском проспекте, 137. Выставка открыта ежедневно с 12.00 до 18.00 и продлится до 10 ноября.

ДОСЛОВНО

«Хотелось бы поблагодарить лично уважаемого Вячеслава Адамовича Заренкова и всех участников вечера за это мероприятие, на котором вы вспоминаете нашего самого популярного певца, который был любим всеми в Чехии».

(Силвиа ШИМКОВИЧОВА, консул Генерального консульства Чешской Республики в Санкт-Петербурге.)

НА ЗАМЕТКУ

5 фактов о Кареле Готте

1. Едва не стал президентом

Знаменитому певцу дважды предлагали баллотироваться на пост главы государства, однако оба раза Готт отказывался, говоря, что он вне политики.

2. Окончил ПТУ

Первая специальность «соловья» - электромонтер трамвайных путей. Ее он получил еще до поступления в консерваторию.

3. Начал карьеру с конфуза

На выступлении в концертном зале Люцерна Готт впервые оказался под прицелом телекамер. Песню «Дрозд и сапожник» слушало и смотрело более ста тысяч телезрителей. Карел так переволновался, что попросту забыл текст и раз за разом исполнял один и тот же куплет.

4. Написал мемуары еще в молодости

Книгу он издал в 1968 году. Тогда Карелу было всего 29 лет. Работа, к слову, стала бестселлером.

5. Был художником до последней минуты

Карел Готт отмечал, что его единственное желание - умереть здоровым стариком на руках у хорошеньких медсестер, которым он на смертном одре споет романтические песни о любви. Можно сказать, мечта сбылась: 1 октября 2019 года певец тихо ушел из жизни в окружении близких и любимых людей.