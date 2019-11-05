2019-11-05T12:59:49+03:00
Спорт

Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу

Футбол, матч Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 ноября. Составы команд, прогноз на игру
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Футбол, матч Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция.Футбол, матч Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция.Фото: Александр ГЛУЗ
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Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наступило время взять «быков за рога»! На «Газпром Арену» в рамках группового турнира Лиги чемпионов пожалует немецкий «Лейпциг», которого спонсирует всемирно известный производитель энергетических напитков. Результат этой встречи во многом должен решить и исход борьбы в группе G.

Две недели назад «быки» на своем поле, выгрызли победу у «Зенита», хотя и проигрывали после первого тайма, после чудо-гола Ракицкого. Набранные три очка позволили немцам выйти в лидеры. А петербургский клуб теперь делит второе-третье места с французским «Лионом» и, значит, не имеет больше права на осечки. Тем более, при своих болельщиках. Настало время побеждать обидчика! И «извиниться» перед фанатами за ничью на Крестовском в матче российского чемпионата с ЦСКА в минувшую субботу.

Прогноз на матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019

Матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 20:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «РБ Лейпциг» можно посмотреть 5 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019

Трансляция матча «Зенит» – «РБ Лейпциг» 5 ноября 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 20:05 по московскому времени.

Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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